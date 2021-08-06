نيمار يلعب دورا كبيرا في صفقة ميسي لـ باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي لـ سكاي سبورت الإنجليزية، اقتراب باريس سان جيرمان من الحصول على خدمات ليونيل ميسي بعد إعلان رحيله رسميا عن صفوف نادي برشلونة .

وحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإن باريس سان جيرمان في محادثات متقدمه مع ميسي للحصول علي خدماته الفترة المقبلة الا انهم يحاولون ايجاد الطريقة تجنبا للوقوع في مأزق مع قوانين اللعب المالي النظيف .



وأضاف أن مانشستر سيتي لا ينظر للصفقة ولم يتم غجراء أى إتصالات أو عرض لـ ميسي من جانب النادي الانجليزي .

وأشار الي أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان يسعي بقوة للاعب بجوار ميسي في فرنسا ومجلس إدارة باريس يعملان للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.