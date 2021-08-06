نشاط مكثف لتنسيقية الشباب.. لقاء وفد حلايب وشلاتين و"المصري" للشئون الخارجية.. وتدريب الأعضاء الجدد

"خروج الشركات الناشئة من مصر".. غرفة نقاشية لـ تنسيقية الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف وفدًا من حلايب وشلاتين

وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

على 3 مجموعات.. «التنسيقية» تبدأ تدريب أعضائها الجدد وفق برنامج سياسي مكثف



نشاط مكثف لأعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الساعات القليلة الماضية سواء على الصعيد الميداني أو التنظيمي وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

حلقة نقاشية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) أمس الخميس بعنوان “خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول” وذلك ليكون نقاشا مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الاعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولؤي الشواربي, مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.

وفد حلايب وشلاتين

زار وفد من قبيلتي العبابدة والبشارية بحلايب وشلاتين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عصر الخميس.

وكان في استقبال الوفد النواب علاء عصام ومحمد إسماعيل، عضوي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والمهندس كريم عبد العاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واصطحب أعضاء التنسيقية الوفد في جولة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، نقل خلالها الشيخ سدو شيخ البشارية، والشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابدة ، تحيات أبناء جنوب البحر الأحمر لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصري للشئون الخارجية

وفي إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التعاون مع كافة الجهات المؤثرة في المشهد الدبلوماسي والسياسي المصري ، التقي وفد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بقيادات المجلس المصري للشئون الخارجية حيث التقوا بالسفير عزت سعد مدير المجلس والسفير مروان بدر والدكتور السيد فليفل والدكتور أحمد حافظ أعضاء المجلس.

وضم وفد التنسيقية كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس الأمناء ومن أعضاء مجلس النواب النائبة أميرة صابر والنائب أحمد مقلد،والنائب طارق الخولي، والنائب عماد خليل والنائبة رشا أبو شقرة ، ومن نواب مجلس الشيوخ النائب محمود القط، ود.هدى رؤوف، وحازم هلال، أعضاء التنسيقية.

وتعرف الوفد علي أنشطة المجلس السياسية والبحثية، وناقش العديد من القضايا السياسية علي رأسها سد النهضة ووجود إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الافريقي ، والعلاقات المصرية الأمريكية والإفريقية، والعلاقات بين مصر وأمريكا اللاتينية وكذا العديد من الموضوعات الأخري.

وأشاد ممثلو المجلس بأهمية الحوار مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كونها تضم كوادر سياسية شبابية ذوي تيارات فكرية مختلفة ومتنوعة، كما تم نقاش العديد من أوجه التعاون المشتركة بين المجلس والتنسيقية مستقبلاً.

تدريب الأعضاء الجدد

وعلى صعيد آخر، أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجًا تدريبيا سياسيًا مكثفًا لأعضائها الجدد.

قسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأعضاء المستهدفين بالتدريب إلى ثلاث مجموعات يحضرون تدريبا يستمر قرابة الشهر.

تستهدف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من هذا التدريب تعريف الأعضاء الجدد بطبيعة العمل والهيكل التنظيمي داخل التنسيقية، وتثقيفهم في مجال مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم الدستورية، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عال.

