وفاة والدها.. ليلى علوى تتحدث عن أسرار حياتها "فيديو جراف"

حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت عن حياتها الفنية والشخصية.

فيلم ماما حامل

وقالت الفنانة ليلى علوي، إنه عندما عرض عليها المشاركة فى فيلم "ماما حامل" كانت فى الساحل وعلمت بالنجوم الكبار فى الفيلم مثل بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.



وأضافت أنها سعيدة بالعمل مع بيومي فؤاد، كما أن قصة الفيلم جميلة، وبها قصة حب كبيرة بين اثنين.

لحظات مؤلمة

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقاطع من فيلم المصير لـ الفنانة ليلي علوى من إخرج الراحل يوسف شاهين.

وبعد عرض اللقطات، صمتت النجمة ليلى علوى لبعض الثواني، وقالت إن هذا الفيلم به ذكريات صعبة، وأكدت أنها سافرات لـ أكثر من دولة لـ تصوير الفيلم، ولكن في اليوم الأول للتصوير توفى والدها.

وتحدثت خلال حوارها، عن الموقف الرائع للراحل يوسف شاهين، وإيقافه التصوير، وقيامه باتصالات كثيرة، من أجل توفير تذكرة طائرة لها لكي تحضر جنازة والدها في القاهرة.

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