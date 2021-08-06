ليلى علوي تكشف السر وراء صور الفنانين الشهيرة بورقة الـ 200 جنيه

قالت الفنانة ليلي علوي، إن السر وراء صور الفنانين الشهيرة بورقة الـ 200 جنيه"، هي للدلالة على ـفيلم جديد يضم كوكبة من النجوم الكبار.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" اوشكنا علي الانتهاء من الفيلم ويتبقى يوم تصوير واحد ، لافتة إلي ان فكرة الفيلم مختلفة وتحمل رسالة وهو ما دفعها للمشاركة في هذ الفيلم".

وأكملت:" فكرة الفيلم جميلة جدا وكل المشاركين بالعمل أحبوها ونتمني النجاح خاصة وأنا الفيلم يناقش قضايا ومواقف كثيرة".



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بعد الدبلجة.. فيلم 200 جنيه يدخل مراحل المونتاج قبل عرضه هذا الشهر

انتهت شركتي الإنتاج لفيلم " 200 جنيه " من دبلجته، و تجري حاليا أعمال المونتاج داخل الشركة تمهيدا لطرحه بدور العرض بتاريخ 18اغسطس الحالي .

قصة فيلم 200 جنيه

فيلم “200 جنيه”، تدور احداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ابطال فيلم 200 جنيه

"200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم اسعاد يونس ، احمد السقا ، احمد ادام ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلي علوي ، غادة عادل ،احمد السعدني ، طارق عبد العزيز ،محمود حافظ ، مي سليم ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، ايه قاسم ، عمرو عبدالجليل.



ومن تأليف أحمد عبد الله و إخراج محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.

العنكبوت والسرب :

يذكر أن أحمد السقا ينتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

كما بدأ الفنان أحمد السقا تصوير دوره منذ فترة ضمن أحداث فيلم السرب، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أن يظهر ضمن أحداثه العديد من ضيوف الشرف مثل شريف منير وأحمد حاتم وكريم فهمى.

وكانت آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.