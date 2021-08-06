تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب كرة اليد بطوكيو..فيديو

أذاعت فضائية “تن”، اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد في طوكيو.
وقال الوزير أنه لأول مرة في تاريخ الأوليمبياد منذ نشأتها في عام 1910، أن تقوم لعبة جماعية مصرية بالمنافسة للحصول على ميدالية.
وأضاف الوزير، أنكم واجهتم سوء توفيق أمام المنتخب الفرنسي بالدور قبال النهائي، لكن ثقتنا كبيرة فيكم من أجل تحقيق الميدالية البرونزية.
تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب مصر لكرة اليد خلال جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي عقدها مع الفريق فور الوصول اليوم إلى اليابان.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي مع كابتن المنتخب اللاعب أحمد الأحمر واللاعب علي زين ثم أيمن صلاح لتأكيد الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين في رفع اسم مصر عاليا، والفوز علي منتخب اسبانيا وتحقيق الميدالية البرونزية.
وتعهد لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز والحصول على الميدالية البرونزية بعد عدم الوصول إلى المباراة النهائية والتي كانت طموح الفريق من بداية البطولة.
وعُقدت الجلسة بحضور الدكتور أشرف صبحي وحضور أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب الأول لكرة اليد وأحمد الأحمر وعلي زين لاعبا المنتخب والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وحضور السفير المصري باليابان أيمن كامل وقنصل مصر باليابان عمر الباز .