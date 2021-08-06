تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب كرة اليد بطوكيو..فيديو

أذاعت فضائية “تن”، اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد في طوكيو.

وقال الوزير أنه لأول مرة في تاريخ الأوليمبياد منذ نشأتها في عام 1910، أن تقوم لعبة جماعية مصرية بالمنافسة للحصول على ميدالية.

وأضاف الوزير، أنكم واجهتم سوء توفيق أمام المنتخب الفرنسي بالدور قبال النهائي، لكن ثقتنا كبيرة فيكم من أجل تحقيق الميدالية البرونزية.

تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع لاعبي منتخب كرة اليد

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب مصر لكرة اليد خلال جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي عقدها مع الفريق فور الوصول اليوم إلى اليابان.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي مع كابتن المنتخب اللاعب أحمد الأحمر واللاعب علي زين ثم أيمن صلاح لتأكيد الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين في رفع اسم مصر عاليا، والفوز علي منتخب اسبانيا وتحقيق الميدالية البرونزية.

وتعهد لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز والحصول على الميدالية البرونزية بعد عدم الوصول إلى المباراة النهائية والتي كانت طموح الفريق من بداية البطولة.

وعُقدت الجلسة بحضور الدكتور أشرف صبحي وحضور أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب الأول لكرة اليد وأحمد الأحمر وعلي زين لاعبا المنتخب والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وحضور السفير المصري باليابان أيمن كامل وقنصل مصر باليابان عمر الباز .