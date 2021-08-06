عودة عمار وصبحي.. الاتحاد السكندري يستعد بقوة لمواجهة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

وخاض الاتحاد السكندري بعض اللقاءات الودية لتصحيح مسار اللاعبين وتجنب كافة الأخطاء قبل مواجهة نادي الزمالك.

وحصل الاتحاد السكندري على خدمات ثنائي الفريق “عمار حمدي ومحمد صبحي حارس الفريق "، من جديد عقب المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

واستعاد الاتحاد السكندري خدمات خالد الغندور لاعب الفريق والذي يشارك في التدريبات الجماعية بقناع الوجه عقب إجراء جراحة الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نادي الإسماعيلي.

وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات وتجنب الأخطاء الدفاعية والهجومية وتحقيق نتائج إيجابية لضمان إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة .

وفي سياق آخر أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات تجديد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

ووقع على العقود الجديدة كل من حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير الكرة، وطارق سليمان المدرب العام، وحسن مصطفي المدرب المساعد، ووليد بدر المدير الإداري.

وقال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن مجلس الإدارة أنهى اتفاقه مع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير الكرة.

وتم التجديد كذلك جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون للجهاز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري خلال الموسم الرياضي المقبل 2021_2022».

وكشف محمد مصيلحي كواليس توقيع عقد التجديد مع التوأم مؤكدا تفويضه من مجلس الإدارة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق لإنهاء ملف التجديد، و للاتفاق على كافة تفاصيل تجديد التعاقد، عقب التقاء الرغبة من جانب مجلس الإدارة والتوأم على تجديد التعاقد لموسم جديد.

وأشاد مصيلحى بتجديد التعاقد مع العميد حسام حسن، مشيرًا إلى أن استقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد هو أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق خلال منافسات الموسم الجديد، وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لحسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة.