الخطيب يهنئ جيانا فاروق ببرونزية طوكيو

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي تهنئة جيانا فاروق لاعب كاراتيه النادي بعد فوزها بالميدالية البرونزية في إولمبياد طوكيو.

واشاد الخطيب بالأداء الراقي لجيانا وتمني لكل أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد

وحققت جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه بالنادي الأهلي، إنجازا تاريخيا، لمصر في دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد طوكيو2020»، بعد إحرازها الميدالية البرونزية في «الكوميتيه»، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز في لعبة الكاراتيه التي دخلت الألعاب الأولمبية هذا العام للمرة الأولى.



وحرم التحكيم ، جيانا فاروق من التأهل للدور النهائي، واللعب على الميدالية الذهبية، بعد انحياز الحكام الواضح للاعبة الصينية «تشياويان» في الدور نصف النهائي.



وقدمت جيانا فاروق أداء مميزا للغاية، وكانت المبادرة دائما بالهجوم، لكنها خسرت بترجيح الحكام، حيث صوت 3 حكام للاعبة الصينية، رغم حصولها على إنذارين؛ لتتأهل إلى الدور النهائي، وتحصل «جيانا فاروق» على الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما نالت إشادة كبيرة من الجميع.



ومن جانبه، أثنى رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، على الإنجاز التاريخي الذي حققته جيانا فاروق، مؤكدا أنها نجحت في تشريف مصر والنادي الأهلي بحصولها على ميدالية أولمبية تاريخية في أول مشاركة لها بالأولمبياد.



وأوضح «عبد القادر» أن ما حققته جيانا فاروق في أولمبياد طوكيو يعكس الدور الرائد للنادي الأهلي في تقديم المواهب المميزة التي ترفع علم مصر في المحافل العالمية، واستكمالا لإنجازات تاريخية حققها أبناء الأهلي عبر تاريخه ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يحظى بمكانة خاصة، كونها نجحت في الفوز بميدالية أولمبية في حدث من نوع خاص، موجها لها الشكر ولقطاع الكاراتيه.