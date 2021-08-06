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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البشاري يكشف كواليس لقاء وفود مؤتمر الإفتاء مع الرئيس السيسي| صور

خلال لقاء الرئيس
خلال لقاء الرئيس بوفد مؤتمر دار الافتاء العالمي

كشف  الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، كواليس لقاء الوفود الخارجية لمؤتمر دار الإفتاء العالمي بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي صبيحة يوم المؤتمر.

وقال البشاري خلال ندوة بـ صدى البلد، إن كل لقاء يجمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يخرج منه بتكليف جديد مضيفًا: أتينا إلى مصر لنضع تصورات لكي نخرج برؤى جديدة مستقبلية من أجل النهوض من مرحلة التقليدي إلى مرحة التنويري والعمل من أجل إسعاد الناس وإحلال السلام والسلم والعمل على راحة المسلمين.

وأضاف أن المؤتمر السادس للأمانة العامة لدور الإفتاء العالمية كان ناجحًا، واستطاعت مصر أن تدير هذه الأزمة بجدارة واستطاعت المؤسسات الدينية أن تكون صفًا واحدًا مع الكيانات الرشيدة للوقوف ضد هذا الوباء اجتماعيًا واقتصاديًا .

وأكمل: استطاعت دار الإفتاء أن تجمع 80 مفتيًا و120 من الوفود رغم القيود والخوف والهلع من وباء كورونا،  نجتمع لنتدارس في موضوع الرقمنة، ووباء كورونا علمنا أهمية التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة والتعليم عن بعد.

وأشار الدكتور محمد البشاري إلى أن المؤتمر يبرز دور دار الإفتاء المصرية، وريادتها في هذا المجال، وفي نفس الوقت تبادل التجارب بين دور الإفتاء العالمية.


 

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