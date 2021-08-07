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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار إم جي HS موديل 2021 .. تفاصيل

زيادة في أسعار ام
زيادة في أسعار ام جي HS موديل 2021

شهدت النسخة ام جي HS موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV، حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية الخاصة بها حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 7 الاف جنيه، و ذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه النسخة. 

مواصفات السيارة ام جي HS موديل 2021

تأتي السيارة ام جي HS موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4574 مم للطول، و عرض يقدر بـ 1876 مم، و 1685 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 463 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مدعومة بجنوط معدنيه انيقة، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

تحتوي النسخة ام جي HS موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

و زودت ام جي HS موديل 2021 بحزمة من وسائل الامن و السالمة و تشمل عدد 6 وسائد هوائية، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و برنامج مراقبة النقاط العمياء، و برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات و المنحدرات، مع فرامل يد كهربائية.

بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و مرايات جانبية كهربائية، و كاميرا خلفية و اخرى امامية للفئة عالية التجهيز، و التي تتمتع أيضا بفتحة سقف بانوراما، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي يبلغ قياسها 10.1 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، ولوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة، و زر إيقاف و تفعيل المحرك.

أسعار ام جي HS موديل 2021 بعد الزيادة الأخيرة 

الفئة الأولى Baseline موديل 2021 بسعر 411.990 جنيه بدلًا من 404.990 الف جنيه.

الفئة الثانية Luxury موديل 2021 بسعر 416.990 جنيه بدلًا من 409.990 الف جنيه.

الفئة الثالثة LFC Edition موديل 2021 بسعر 421.990 جنيه بدلًا من 414.990 الف جنيه.

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