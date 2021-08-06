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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء : نمتلك منصات على كل مواقع التواصل والصفحة الرئيسية 11 مليون متابع

احمد رجب ابو العزم
احمد رجب ابو العزم

قال الدكتور أحمد رجب أبو العزم مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، إن الدار تمتلك 16 صفحة على الفيسبوك، الصفحة الرئيسية تخطى متابعيها 11 مليون، وقناة على اليوتيوب 225 الف ، وصفحة على تويتر 500 الف ، وانستجرام 500 الف ، وكلب هاوس 40 ألف وقناة على التليجرام 30 ألف   بالإضافة إلى ساوند كلاود.

وأوضح أبو العزم في تصريحات لـ صدى البلد - أن دار الإفتاء تسعى دائمًا إلى الاستفادة من الطفرة التكنولوجية الهائلة، وكل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المتابعين وتقديم الخدمات الإفتائية المختلفة والمعلومات الصحيحة وَفق منهجية علمية وسيطة تواجه التشدد والغلو والتطرف، وتعالج الكثير من الظواهر والمشكلات التي تطرأ على المجتمع.

وأعلن مدير مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الدار أنشأت حسابًا جديدًا على تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية على الهواتف الذكية (https://[email protected])، ستقوم من خلاله بالتطرق إلى مناقشة العديد من القضايا الدينية المهمة التي تستجد على الساحة، مع التركيز على القضايا والمسائل الأسرية، والموضوعات التي تهم عموم المسلمين وتكثر الأسئلة عنها، وسيتم ذلك من خلال غرف نقاشية سيتم إنشاؤها على التطبيق.

وأضاف أن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى مواكبة كل جديد واقتحام الوسائل الحديثة لقطع الطريق على دعاة التطرف والجماعات الإرهابية التي تبث سمومها على رواد التواصل الاجتماعي؛ لتحصينهم ضد هذا الفكر المنحرف، مؤكدًا أن الدار لا تألو جهدًا في إيصال رسالتها وخدماتها الإفتائية بكافة الوسائل المتاحة ضمن جهودها في تجديد الخطاب الديني.

 

الإفتاء المصرية اليوتيوب 16 صفحة على الفيسبوك دار الإفتاء مواقع التواصل الاجتماعي دعاة التطرف والجماعات الإرهابية الخطاب الديني تطبيق كلوب هاوس

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