ضبط 2 طن مقطعات دواجن وبرجر فاسدة داخل مطعم شهير بالقاهرة

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على المسئول عن مطعم وجبات جاهزة؛ لحيازته قرابة 2 طن "مقطعات دواجن – برجر"؛ تمهيدا لطهيها وتقديمها للجمهور.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قد أكدت قيام المدير المسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (مقطعات الدواجن – البرجر ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضا صحتهم وحياتهم للخطر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطعم، وضبط المدير المسئول، وكذلك ضبط كمية قدرها 1,900 طن "مقطعات دواجن – برجر" غير صالحة للاستهلاك الأدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، ومعبأة داخل عبوات.

وبمواجهته؛ اعترف بما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.