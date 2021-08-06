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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. تعيين وليد الحجام مستشارا للرئيس قيس سعيد

تونس.. تعين وليد
تونس.. تعين وليد الحجام مستشارا للرئيس قيس سعيد

أصدر رئيس دولة تونس قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا بتعيين وليد الحجام مستشارا لدى رئيس الجمهورية.

 

وكان الحجام قبل هذا التعيين يشغل منصب ملحق بالدائرة الديبلوماسية برئاسة الجمهورية التونسية، وفقا لإذاعة "موزاييك" المحلية.

 

وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

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ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب العميد قاضي توفيق العيوني الذي أنهى الرئيس قيس سعيد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.

كما أعلن قيس سعيد  اليوم الجمعة، تسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة في تونس.

وأدى علي مرابط، اليوم، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد وفقا للفصل 89 من الدستور، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

ويوم أمس الخميس، أصدر قيس سعيد قرارا بإنهاء تكليف 3 ولاة للجمهورية وهم والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان.

وقبلها، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء تكليف والي صفاقس ولم يتم تعيين خلفا له إلى الآن.

تونس قيس سعيد وليد الحجام الرئيس التونسي الرئاسة التونسية

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