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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد اليوم 7 أغسطس.. اعرف نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الاسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 7 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم 

إذا كنت مولودا في يوم 7 أغسطس فإن ذلك يعني أنك عاطفي، ولديك طبيعة حساسة، وتتمتع بروح منفتحة جدا.. أنت أيضا مولع بالسفر، وترغب في أن تعيش حياة خاصة غنية بالمشاعر والأفكار السامية.
 

نصيحة:

في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في إظهار انفعالاتك، وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.
 

توقعات برج الأسد خلال الأسبوع

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:
لن يحمل هذا الاسبوع السلام المنشود قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه اعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي ان وجود  القمر برج القوس لا يسهل عليك الامور بل يجعلك متسرعا في ردات فعلك ومستنفرا وميالا اللا التطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد،ما يسمم الاجواء او يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ امور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات احذرك ان التحدي والاستفزاز لا يسويان الاوضاع .

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي: 
التباس و انقباض عاطفي كما في الشؤون المهنية كذلك في الأوضاع العاطفية تناقضات وارباكات وجود الزهرة في برجك يجعلك مزاجيا ويولد بعض الاحتكاكات او يثير بعض المشاكل الماضية تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي ، فتصبح اكثر ميلا الى توجيه الانتقادات والملاحظات التي قد تجرح الاخر او تبعده عنك.

برج الأسد الأبراج توقعات الأبراج وحظك اليوم مواليد اليوم ما هي نصيحة الأبراج

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