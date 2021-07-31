توقعات الابراج شهر اغسطس .. الحمل يستعد لفرح والقوس محتاج يسافر

كشفت ندى عادل خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج لشهر أغسطس، الذي يبدأ من غدًا الأحد، ويمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.

توقعات شهر أغسطس

قدمت خبيرة الأبراج توقعات شهر أغسطس لـ"صدى البلد"، تعرف عليها خلال السطور التالية.

1- برج الحمل

يشعر بالانتقاضات الكثيرة من العائلة والكل يستقل بعقله ولا يعطيه تقديره، يلجأ مولود الحمل للعلاج والشفاء من المرض الذي يعاني منه، كما أنه ويسافر إلى بلد قريبة أو محافظة ويستعد لحضور فرح أو مناسبة عائلية وفراق احد عزيز على قلبك، يمكن أن يصيبك الاكتئاب.

2- برج الثور

يشعر مواليد برج الثور بمشاعر مختلطة، حيث يشعر بالفرح القريب، والحاجة للإهتمام بصحته، ويلجأ للتمرين الرياضية، والبعض يرزق بطفل جديد ولكنه يتعرض لسرقه او لخدعه، كما أن بعض مواليد برج الثور مجروح من فراق الحبيب وعلى أمل رجوع للحبيب ولكن يقف بطريقه الأهل والأصدقاء والأقارب، كما يشعر بالإكتئاب وحزن بسبب الفراق.

3- برج الجوزاء

ينشغل مولود برج الجوزاء بالعائلة وحبه وإخلاصه للعائلة ويهتم بعمله والترويج له ويدعمه الأب بالحب والاحتواء، ويستعد مواليد برج الجوزاء لحضور مناسبه عائلية، كما أنه يشعر بالانتماء والحب والاحتواء من للعائلة، لكنه يعاني من بعض آلام الظهر والعظام.

4- برج السرطان

يهتم مواليد برج السرطان بالعائلة والشريك، ويحالفك الحظ بفك سحر وتحصين نفسك من كل شر وتتمني ترقيه ان تحصل عليها، كما أنك تعيش اجواء رومانسية لدى الشريك، والحظ يحالفك الفترة القادمة ويأتي الرزق إليك، ولكن عليك أن تهتم بصحتك بسبب آلا الظهر والتوتر بسبب الابناء.

5- برج الاسد

تعيش اجواء مليئه بضغوط العمل ولكنه عيد ميلادك، سوف تشهد ميلاد حافل وتشهد عقود وتمضى عقود عمل جديده وتحتفل و يأتى لك مال من الخارج،كما حياتك العاطفية مستقرة بشكل كبير.

6- برج العذراء

لديك مشروع ومال من الخارج وسوف تهدأ حياتك ولكن تحمل اعباء المال بسبب قلق بشأن مشروع جديد، كما أنك تعيش فترة قلق بشأن الحبيب وتوتر العائلى ولكنك تسيطر علي الأجواء والكل يطيعك، تعاني الفترة القادمة من ألم بالرأس وتعب بالعظم والعين.

7- برج الميزان

يعيش مواليد برج الميزان حالة من التجمع الاسرى ولكنك تنشغل بظبط الأموال هذا الشهر، لأنه سوف يتتفاجأ بالالتزامات ماليه مفاجأة وامور عائليه تشغلكً، تنجح في إقناع الحبيب بخدعك اللولبيه وتقنعه بعملك، تعاني أيضا من الم بالعظام ولأجواء لعلاجها وتعب صحي.

8- برج العقرب

تريد الذهاب للنشاطات وتستعد للجوء ليوم جديد ولكن المال يوقف أشياء كثير في احلامه، لكن تتلقى دعم من الأقارب وخاصة الأم، ومن الناحية العاطفية شئ جميل يتحقق والبعض يدخل عش الزوجية ويحتفل، مع الحبيب ويستعد نشاطه، أما صحيا فأنت بحاله جيدة ولكن يوجد ديدان بالمعده يجب التحليل.

9- برج القوس

تشعر بالتعب والضغوطات، فقط تحتاج إل سفر بعيده وتنشغل بأمر ذلك وتسعى ولكن المال والعمل لا يدعموك، تشعر بعدم الحب من شريك الحياة لأن العلاقة اصبحت تتوج بالملل، تشعر بالم بالمعده والرأس وقلق.

10- برج الجدى

تشعر بالملل ولكنك حزين من اجل فراق احد الاقارب عليك وتعيش حاله من الوجع، وتحاول احتواء الحبيب ولكنها تؤثر عليك الضغوط المالية وفراق أحد عزيز عليك بالعائلة، تشعر تعب نفسي ضغوط عائلية.

11- برج الدلو

تعيش بضغوط وتوتر كثير بسبب علاقه ثلاثيه ولكن المال يأتي لك أفواج وتجدد منزل لك أو عتبة جديده وعمل جيد، وعاطفيا تعيش ضغوط اعصاب ولكنك تتخابث ولا تفضض ما بداخلك وذلك يؤثر عليك.

12- برج الحوت

تعيش بغموض فكرى واحد يحاول السيطرة على عقلك، كما أنك تنتظر ترتيبات قدرية وخيمه وتشعربها ولكنها تجزى معك، أما عاطفيا الحبيب يحاول السيطره علي مخك ويحاول أن يجعلك تمشي بعقله ولكن الأقدار تبدء ان تلعب معاك وفى صالحك وتبين لك كل شئ بوضوح كما طلبت، تشعر صحيا صداع بالرأس وألم بالعظم وتوتر.