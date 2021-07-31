توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 31/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

أبراج اليوم السبت 31/7/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها خبيرة الأبراج ماغي فرح

الحمل

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

تبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك , لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية , وحافظ اليوم على خصوصيتك

عاطفياً واجتماعياً

طبيعة برج الحمل النارية تفرض نفسها على شخصيتك، بعض المشاكل تأتي احياناً بسبب الغيرة و حب الإمتلاك، الحب الموجود بينك وبين شريك حياتك كبير لكن مختلفان بأساليب التعبير

صحياً

الصحة لا تعوض اسأل اصحاب الخبرة عن بعض الامور الصحية ولاتقوم بشيء من تلقاء نفسك لكي لاتكون هدفًا للكثير من الأخطار الصحية الكبيرة.

الثور

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

حاول أن تكون أكثر اجتماعية، الشخص الاجتماعي يحصل على الكثير من الفوائد، غير الشخص المنطوي الذي يغلق عليه بابه , وخاصتاً على الصعيد المهني

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : يحتلّ الغرام مركزاً مهمّاً في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، لا تستمع إلى الثرثرات وحافظ على علاقتك بالحبيب , الاعزب : يولد هذا اليوم جواً أكثر رقة، ويؤدي إلى بناء جسور العلاقة المتينة بالشريك , ابعد الهموم عنك وتمتع

صحياً

حاول الحفاظ على راحتك الجسدية. تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة التي تساعدك على التخلص من الضغوط، والشعور بالراحة النفسية التي تمنع عنك الأمراض

الجوزاء

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

أطلق مخيلتك وفكّر في ما تريده فعلاً، تحلم وتعبّر عن رغباتك وتمضي في سبيلك مؤمناً بقدرتك على التنفيذ , يحملك هذا اليوم إلى بعض التفكير الجدي في موضوع ما

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : عامل الوقت هو من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر في حياتك العاطفية اليوم , لاتغفل عن شريكك واعطيه الوقت الكافي , الاعزب : الحياة امامك لاتتسرع بأتخاد قرارات او وعود وخاصتاً اذا كانت هناك خيارات متاحة امامك اختر مايناسب عاطفتك وقلبك , اليوم الحظ بجانبك

صحياً

لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، حافظ على نظافة يديك وأي شيء يمكن أن ينقل العدوى اليك , تذكر دائماً الوقاية خير من الف علاج

السرطان

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

كل شيء سيكون سهلاً إذا ابتعدت عن المبالغة، يجب أن تفكر بعقلانية وألا تجنح إلى الخيال في كل الأوقات خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأشياء المهنية والدراسية

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور , الاعزب : الوقت يسمح لك بتجربة الحب وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة بشرط تجنب توزيع ثقتك شمالاً ويميناً

صحياً

. سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقي عقدًا جديدًا من الحياة والذي سيكون في غاية الأهمية. تستطيع التمتع بحياتك الخاصة أكثر وقضاء أوقات أكثر مع أصدقائك وعائلتك في حالة عدم وجود سوء تفاهم ونزاعات

الأسد

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

استمر على أدائك المتميز وتراجع عن قضاء أوقات طويلة فى أمور غير مفيدة . عود نفسك دومًا على التفكير بشكل إبداعي، ولا تقيد نفسك

عاطفياً واجتماعياً

من الناحية العاطفية عليك أن تكون أكثر حكمه للكثير من المواقف اليوم, عزيزي الاسد المشاكل العاطفية موجودة بكل علاقة , لكن الحل متروك لك اما ان تضخم الامور وأما ان تحسم امرك

صحياً

بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم و عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة



العذراء



أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

نشاطك اليوم يساعدك على خلق شخص آخر داخلك شخص أقدر على التعامل مع مستجدات الحياة وأقوى في مواجهة الطوارئ فضع أهدافك نصب عينيك فاليوم للفرص

عاطفياً واجتماعياً

للمرتبط : عليك ان تحدد اهدافك العاطفية و تضع الشريك فى أول اهتماماتك . الاعزب : حاول ان تكون أكثر هدوء وحكمة ببعض المواقف لكي لاتطول بعض الخلافات البسيطة اليوم

صحياً

تجنب الأماكن المزدحمة والمليئة بالهواء الملوث. من جهة اخرى عليك أن تنوع بين أصناف الأطعمة حتى لا تصاب بالسمنة و اضطرابات المعدة

الميزان

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

السيطرة على نفقاتك أمر مهم جدا بالنسبة لك الان وأنت لا تخاف من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف. أنت منظم جدًا ومنضبط

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : اليوم هو الوقت المناسب لأن تصل بعلاقتك مع شريك حياتك إلى مستوى جديد , بعض الرومنسية , هدية : المرتبط : كن ودودا، حنونا وعاطفيا مع شريك الحياة. وتعامل مع الأمور بذكاء وحنكة وفطنة.

صحياً

صحياً: اذا كنت تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقاً وخاصتاً البدانة , تحتاج الى النوم لساعات كافية مساءاً , تجنب السهر المرهق

العقرب

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

نظّم أمورك ورتب أوضاعك بهدوء، وكن واعياً لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة , أنت أنسان مرن وتتقبل التغيير , انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك!

عاطفياً واجتماعياً

اختلاف وجهات النظر بينك وبين شريكك في الأمور البسيطة ليست مشكلة على الإطلاق، ففي النهاية لا يوجد شخصان متفقان بنسبة مئة بالمئة في كل الأمور، المهم طريقة توجيه هذه الاختلافات والتعامل معها

صحياً

تذكر أن السعادة ليست ألا نتعرض لمشاكل أو كبوات، السعادة تكمن فى قدرتنا على تحدى هذه المشاكل، والانتصار عليها.

القوس

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

بالرغم من تكاثر الأعمال المطلوبة منك إلا أنك حتى الآن صامد في مواجهة مختلف العوائق وهذا سيعطيك قدرة أكبر على العمل تحت ضغوط في المستقبل. وقد تحقق أمراً كنت تنتظره

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : حاول ان تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، على الصعيد العاطفي , الاعزب : الكثير من الإشارات تنبئ بأن يومك سيكون يومًا جيدًا وطبيعيًا , كلمات الغزل والتودد والملاطفة بالنسبة لشريكك هي أمر شديد الأهمية

صحياً

لا ترهق نفسك وصحتك كثيراً في امور لاتعنيك , في اوقات فراغك احصل على الراحة , وتذكر ان تتناول طعامك ببطئ للحفاظ والحصول على جسد رشيق ومثالي

الجدي

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

التميز فى الحياة يحتاج إلى التطوير، والابتكار الدائم .. لذلك عليك دوماً أن تبحث عن كل ما هو جديد لتطور من نفسك، وحتى تتميز فى مجالك.

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : لا تجعل أي شخص مهما كان أن يتدخل في حياتك التي يجب أن تكون شيء خاص بك أنت فقط. , المرتبط : قد يكون الحل هو أن تتخذ القرارات الجريئة بحسم وألا تفكر كثيرًا في النتائج طالما أنك تثق فيما يتوجب عليك فعله.

صحياً

اعتني بصحتك، فقد تشعر بالإرهاق والتعب ببعض الاوقات اليوم، ابحث عن الاسباب اولاً , حافظ على أسنانك ولثتك من خلال غسل الأسنان يوميا.

الدلو



أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

حاول أن تستخدم حكمة الدلو وذكاءه فى جذب جميع الأفراد له، والقدرة على التحكم فى اكبر المشكلات. الأيام جيدة فيها مسؤوليات إضافية وعمل كثير

عاطفياً واجتماعياً

تمتلك قدر كبير جداً من الحنان، والقيم الإنسانية النبيلة , أسلوبك المميز فى التعبير عن مشاعرك يزيد من رقتك التى يقدرها شريك حياتك ويعتبرها من أفضل مميزاتك التى تجعلك مختلفاً عن كثير من الشخصيات الموجودة فى الحياة فحافظ على هذا

صحياً

قلّة النوم تسبب لك الإرهاق بشكل عام ، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم , و إبتعد عن تناول الطعام في ساعات الليل المتأخرة حتى لو شعرت ببعض الجوع

الحوت



أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

لا تفقد الأمل بشء حتى لو كان صعباً وتذكر من سار على الدرب وصل , ليس لديك صبر على الانتظار بهدف تحقيق بعض الامور , لاكن لايوجد باليد حيلة

عاطفياً واجتماعياً

عليك ان تكون حذر خلال تعاملك مع شريكك وتخلص من الحساسية المفرطة التى تعكر دائما علاقتكما

صحياً

كل ما تحتاج إليه اليوم هو الهدوء وتركيز طاقاتك وبعض الراحة من اجل صحتك , في فترة المساء حاول ان لاتجهد نفسك كثيراً.