حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7/26 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 26-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا:اهتم أكثر بشريك حياتك ولاتغفل ان تمنحه بعض الهدايا من وقت لآخر

مهنيا وصحيا: أنتبه أكثر لصحتك ولاتغفل ما تشعر به من ألم

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: توقف عن الحديث عن أخبارك الشخصية.

مهنيا وصحيا: تحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان وتبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

مهنيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك، ويمنحك إصرارا على تحقيق أحلامك

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

عائليا وعاطفيا: سيحدث توافق أفضل مع الأهل والأحباب وتقترب منهم بذكاء.

برج الأسد



عاطفيا: إذا اعتنيت بأقوالك تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك، وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تنتبه لخطواتك المهنية ولحساباتك المالية، وتمهل في قراراتك الشرائية.

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الخلافات لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

برج الميزان

مهنيا وصحيا: تحرك بهدوء وتهتم بصحتك وسلامتك، ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.

عاطفيا واجتماعيا: من المفيد أن تبتعد عن الأضواء، وألا تتكلم عن أخبارك، وعن حياتك الشخصية.

برج العقرب

مهنيا وصحيا: تتحرك بكل الطاقة والنشاط، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عما بداخلك من رومانسية، ويمنحك قدرة على التجديد

برج القوس

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

عاطفيا: أحذر الأنغماس في ذكريات حزينة أو مؤلمة.. حاول أن تقاوم لتستمتع بالحاضر.

برج الجدي

مهنيا: أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

برج الدلو

مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك.

عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعد للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.

برج الحوت

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

عاطفيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية، فقط تمالك أعصابك ولا تستسلم للعصبية.