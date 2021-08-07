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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021| تفاصيل اختبارات القدرات لتخصص الموسيقي بكليات التربية النوعية

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي ، بالتفاصيل ، دليل الطالب لـ اختبارات القدرات الخاصة بـ تنسيق الجامعات 2021 ،  لتخصص الموسيقى بكليات التربية النوعية .

التربية الموسيقية

قالت وزارة التعليم العالي : عزيزي الطالب: إذا كانت أهدافك وميولك الالتحاق بكلية التربية الموسيقية أو تخصص الموسيقى بإحدى كليات التربية أو التربية النوعية في تنسيق الجامعات 2021، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الموسيقى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية بـ تنسيق الجامعات 2021 :قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:

1. غناء حر (15 درجة)

2. الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية) (45 درجة)

3. الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية) (40 درجة)

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن زمن الاختبار متوسط زمن اختبار الطالب الواحد (10) دقائق تقريبًا.

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تنسيق الجامعات 2021.. سياحة وفنادق حلوان: اختبار القدرات يقيس المعلومات العامة للطالب

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تنسيق الجامعات 2021 .. سياحة وفنادق حلوان تكشف مواعيد اختبارات القدرات

أما عن شروط النجاح في اختبار قدرات بـ تنسيق الجامعات 2021 تخصص التربية الموسيقية ، فقد أوضحت وزارة التعليم العالي انها تتمثل في حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وعلى جانب آخر ، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 45 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.


وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع تنسيق الجامعات 2021 الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
 

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات تجرى لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التقدم لكليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

اختبارات القدرات التربية الموسيقية التربية النوعية القدرات التعليم العالي

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