عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحى يحتفل بـ عيد زواجه .. شاهد

صدى البلد

احتفل مصطفي فتحي نجم الزمالك المعار حاليا لـ سموحة ،  بعيد زواجه ونشر عدة صور وفيديوهات له مع زوجته من خلال حسابة الشخصى عبر موقع انستجرام .

 

وعلق مصطفى فتحى قائلا " It’s 7/8 💙 Our 2nd anniversary 👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️ Till the end with me إن شاء الله  ".

 

و كشف أحمد يحيي وكيل أعمال اللاعبين عن مصير مصطفي فتحي نجم الزمالك المعار حاليا لـ سموحة والذي ينتهي عقده الموسم الحالي.

وأكد أحمد يحيي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن مصطفي فتحي طبيعي سيعود للزمالك عقب انتهاء اعارته مع سموحة مشددا ان مسؤولي الزمالك لم يتحدثوا مع مصطفي فتحي بشان عودته للفريق او تجديد اعارته مع سموحة.

وأضاف أحمد يحيي أن عقد مصطفي فتحي مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم المقبل مشددا ان اللاعب لم يتلق أي عروض من أي فريق وكل ما يثار مجرد شائعات.

وأكمل ان بيراميدز لم يرسل أي عرض رسمي لـ مصطفي فتحي مشددا ان سموحة هو اكثر نادي يرغب في بقاء مصطفي فتحي به.

وعن طارق حامد نجم الزمالك والذي ينتهي عقده الموسم المقبل فأكد ان مسؤولي النادي لن يتحدثوا مع طارق حامد بشان تجديد التعاقد حتى الان ولكن اللاعب.

الزمالك بيراميدز سموحة طارق حامد مصطفى فتحي

ترشيحاتنا

هواوي تطلق الإصدار المستقر من نظام التشغيل HarmonyOS.. إليك القائمة الكاملة

للشاب السعودي.. أسعار ومواصفات لامبورجيني هوراكان موديل 2021

غرامة مليوني جنيه.. عقوبة الامتناع عن إبلاغ حماية المستهلك بوجود عيوب في السلع

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 8 - 2021 .. والقنوات الناقلة

حكم السفر على جنابة.. وعدم الاغتسال

طوكيو 2020.. قطر تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية للرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ