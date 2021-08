مصطفى فتحى يحتفل بـ عيد زواجه .. شاهد

احتفل مصطفي فتحي نجم الزمالك المعار حاليا لـ سموحة ، بعيد زواجه ونشر عدة صور وفيديوهات له مع زوجته من خلال حسابة الشخصى عبر موقع انستجرام .

وعلق مصطفى فتحى قائلا " It’s 7/8 💙 Our 2nd anniversary 👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️ Till the end with me إن شاء الله ".

و كشف أحمد يحيي وكيل أعمال اللاعبين عن مصير مصطفي فتحي نجم الزمالك المعار حاليا لـ سموحة والذي ينتهي عقده الموسم الحالي.

وأكد أحمد يحيي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن مصطفي فتحي طبيعي سيعود للزمالك عقب انتهاء اعارته مع سموحة مشددا ان مسؤولي الزمالك لم يتحدثوا مع مصطفي فتحي بشان عودته للفريق او تجديد اعارته مع سموحة.

وأضاف أحمد يحيي أن عقد مصطفي فتحي مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم المقبل مشددا ان اللاعب لم يتلق أي عروض من أي فريق وكل ما يثار مجرد شائعات.

وأكمل ان بيراميدز لم يرسل أي عرض رسمي لـ مصطفي فتحي مشددا ان سموحة هو اكثر نادي يرغب في بقاء مصطفي فتحي به.

وعن طارق حامد نجم الزمالك والذي ينتهي عقده الموسم المقبل فأكد ان مسؤولي النادي لن يتحدثوا مع طارق حامد بشان تجديد التعاقد حتى الان ولكن اللاعب.