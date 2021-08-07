بعد امتلاء الشواطئ.. التنمية المحلية تحذر المصطافين من كورونا

دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وإقبالهم على المدن الساحلية وامتلاء الشواطئ العامة بالمصطافين.

وحذرت وزارة التنمية المحلية، المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خاصة مع وجود تحذيرات من وزارة الصحة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا.



وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إنه مع اليوم الأول لفتح الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة، تتابع وزارة التنمية المحلية مع المحافظات تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي اقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم توجيه المحافظات التي سيتم فتح الشواطئ بها بالالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين والتطهير والتعقيم بصورة مستمرة، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام والتخلص الآمن منها، مع التأكيد على تطهير الحمامات والأدوات المستخدمة على الشواطئ من شمسيات وطاولات وكراسٍ، مع الحفاظ علي نسبة 50% من التواجد لمنع التزاحم.

وأشار إلى أنه تم التشديد علي استمرار أعمال الرش والتطهير داخل الحدائق والمتنزهات للحفاظ على صحة الزائرين وتنظيف وتعقيم دروات المياه بشكل مستمر وعدم التهاون مع أي تجاوز يحدث.

وأشار إلى أنه يتم متابعة تنفيذ مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات ودور السينما والمسارح و المطاعم والمقاهي والمولات والحفاظ علي نسبة 50%من التواجد والتباعد الاجتماعي والتطهير باستمرار وارتداء الكمامات الواقية من جانب المواطنين ، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي.



ونوه بأنه يتم تلقي شكاوي المواطنين حول أي مخالفات للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا سواء في دخول الشواطئ العامة او المطاعم والمقاهى ودور السينما والمسارح ، عن طريق الارقام الموجودة في الصفحات الرسمية للمحافظات او عن طريق وزارة التنمية المحلية، من خلال ارقام مبادر صوتك مسموع، على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر.