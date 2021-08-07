عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يحذر من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نوع واحد.. لهذا السبب

عناصر غذائية
عناصر غذائية

قال الدكتور أحمد صبري ، استشاري التغذية ، إن معظم الأمراض التي نعاني منها في العصر الحالي، سببها عدم التغذية السليمة ، واتباع طريقة " رجيم" سلبية وغير محكمة .

 

وأضاف الدكتور أحمد صبري ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أنه من الخطأ اتباع الأنظمة الغذائية والتي تحتوي على عنصر غذائي واحد ، موضحا أنه لابد من اكتمال عملية الهرم الغذائي .

 

ونوه استشاري التغذية، على ضرورة توافر النشويات ، والبروتين ، والدهون الصحية ، في الوجبة الغذائية ، مشيرا إلى أن " الرجيم " لا يعني التضحية بأحد العناصر الغذائية .

 

ولفت إلى أن الأنظمة الغذائية الخاطئة تتسبب في الوصول لدرجات من التسمم ، وذلك لأن الجسم يبدأ في حرق عناصر أخرى غير الدهون الزائدة .

 

وأوضح أن تلك المؤشرات الخطيرة تظهر في تغير رائحة الفم ، ورائحة العرق ، ورائحة البول ، وحتى الوصول لحالة السمية .
 

استشاري الدكتور أحمد صبري هذا الصباح اخبار التوك شو عناصر غذائية

ترشيحاتنا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدورى الممتاز

مشاهد تحبس الأنفاس.. قمم جبال جنوب السعودية تعانق السماء

إيقاف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو حتى الأربعاء المقبل

وزير الرياضة: منتخب مصر قدم أداء مشرفاً خلال مشواره بأولمبياد طوكيو..واللاعبون فى طريق الانجازات ومنصات التتويج

تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس: بدء اختبارات القدرات للراغبين بالالتحاق غدا

يحيى خالد: الحظ خدم أسبانيا.. وما حدث مجرد بداية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

شوط أول .. منتخب مصر يتأخر أمام اسبانيا 19-16 للمنافسة على برونزية طوكيو 2020

بسلاح أبيض .. ابن يقتل والده لخلافات عائلية في الدقهلية

أول تعليق من الاتحاد الدولي لكرة اليد على خسارة مصر وضياع حلم البرونزية

بالدموع .. أول تعليق من أحمد الأحمر على الهزيمة من إسبانيا في مباراة برونزية أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ