استشاري يحذر من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نوع واحد.. لهذا السبب

قال الدكتور أحمد صبري ، استشاري التغذية ، إن معظم الأمراض التي نعاني منها في العصر الحالي، سببها عدم التغذية السليمة ، واتباع طريقة " رجيم" سلبية وغير محكمة .

وأضاف الدكتور أحمد صبري ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أنه من الخطأ اتباع الأنظمة الغذائية والتي تحتوي على عنصر غذائي واحد ، موضحا أنه لابد من اكتمال عملية الهرم الغذائي .

ونوه استشاري التغذية، على ضرورة توافر النشويات ، والبروتين ، والدهون الصحية ، في الوجبة الغذائية ، مشيرا إلى أن " الرجيم " لا يعني التضحية بأحد العناصر الغذائية .

ولفت إلى أن الأنظمة الغذائية الخاطئة تتسبب في الوصول لدرجات من التسمم ، وذلك لأن الجسم يبدأ في حرق عناصر أخرى غير الدهون الزائدة .

وأوضح أن تلك المؤشرات الخطيرة تظهر في تغير رائحة الفم ، ورائحة العرق ، ورائحة البول ، وحتى الوصول لحالة السمية .

