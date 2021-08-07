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رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة: منتخب مصر قدم أداء مشرفاً خلال مشواره بأولمبياد طوكيو..واللاعبون فى طريق الانجازات ومنصات التتويج

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتخب الوطني لكرة اليد قدم أداءً مشرفاً طوال مشواره فى دورة الألعاب الأوليمبية، واستطاع منافسة كبار منتخبات العالم والفوز عليهم بالإصرار والتحدي وتقديم أفضل ما لديهم من أداء حتى جاء بالمركز الرابع فى أكبر محفل رياضي على مستوي العالم ، مبيناً أن المنتخب يلقي كل الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، ومساندة ومازرة كبيرة لهم من قبل الشعب المصري الذي يثق تماماً فى قدرة اللاعبين وتميزهم.

جاء ذلك عقب نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التى جمعت منتخبي مصر وإسبانيا وانتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 33-31  فى مباراة مثيرة بين المنتخبين، وحرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة المنتخب من الملعب المستضيف للمباراة بمدينة طوكيو.

لفت وزير الرياضة إلى أن ما قدمه لاعبي المنتخب فى أولمبياد طوكيو، ومجيئهم بالمركز الرابع يمثل انجازاً نفتخر به جميعاً فى منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو، مبيناً أن المنتخب لاقي احترام جميع المنتخبات المشاركة بأدائه وظهوره المميز وفوزه على كبار المنتخبات أبطال العالم فى كرة اليد.

 

وزير الرياضة يشيد بعزيمة لاعبي منتخب مصر

أشاد وزير الرياضة بعزيمة لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد القادم بقوة لمنافسة كبار المنتخبات، وأخذ المكانة التى تليق به بينهم، مشيراً أن أداء اللاعبين فى أولمبياد طوكيو وقبلها بأدائهم الرجولى فى بطولة العالم التى استضافتها مصر يمثل بداية طريق الانجازات العالمية لهذا المنتخب الذي سيقف على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

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وزير الرياضة: منتخب مصر قدم أداء مشرفاً خلال مشواره بأولمبياد طوكيو..واللاعبون فى طريق الانجازات ومنصات التتويج

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