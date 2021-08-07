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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"عشنا لحظات فخر" .. شوبير يوجه رسالة لفريق كرة اليد

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى فريق كرة اليد، و ذلك عبر تغريدة كتبها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

و كتب شوبير:"شكراً رجالة كرة اليد عشنا لحظات من الفخر معاكم عندنا كتير ان شاء الله في المستقبل القريب".

 

وتوج منتخب أسبانيا بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 33-31 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

 

ملخص مباراة مصر وأسبانيا

وتقدم منتخب مصر على إسبانيا في الدقائق العشر الأولى من المباراة إلا أن الماتادور نجحو في العودة وانتهي الشوط الاول بخسارة الفراعنة 19-17

وفي الشوط الثاني استعان منتخب مصر بخدمات الحارس كريم هنداوي لتفادي الاخطاء التي وقع فيها الطيار خلال الجزء الاول من المباراة .

وقدم منتخب مصر أداء مشرف خلال المباراة إلا أن الحظ عاندنا في أجزاء من اللقاء .

وتوج منتخب إسبانيا بالبرونزية ، بينما حصل منتخب مصر علي المركز الرابع في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

قائمة منتخب مصر :

وتضم قائمة المنتخب كلا من: "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

 

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

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