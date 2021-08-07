يسرا ناعية دلال عبد العزيز: صعب عليّ فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك

نعت الفنانة يسرا، الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت يسرا: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل .. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة و السند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها".

وأكملت: “يصعب عليّ فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعم الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند”.

وأنهت يسرا: “ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.



وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وكشف الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

وكتب رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروها في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».