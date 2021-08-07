عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا ناعية دلال عبد العزيز: صعب عليّ فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نعت الفنانة يسرا، الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتبت يسرا: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي و حبيبة الكل .. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة و السند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها".

 

وأكملت: “يصعب عليّ فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعم الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند”.

 

وأنهت يسرا: “ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
 

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

 

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

وكشف الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

 

وكتب  رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروها في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».

 

الفنانة يسرا يسرا دلال عبد العزيز وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز حسن الرداد

ترشيحاتنا

1.5 مليون جنيه مكافأة فريال أشرف بعد التتويج بـ ذهبية طوكيو 2020

مستشفى النجوم..راحة 3 أيام لـ صلاح عبدالله..وموقف مها أحمد وياسمين عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

نهائي أولمبياد طوكيو.. البرازيل وإسبانيا يلجآن إلى الوقت الإضافي

لطلاب الثانوية العامة.. فيديو تعريفي للمسجلين باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

أخبار الفن..وفاة دلال عبد العزيز وانهيار ميرفت أمين.. وحقيقة مرض سميحة أيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

اللحظات الأولى أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد وفاة دلال عبد العزيز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ