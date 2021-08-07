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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أبنائهم.. شاهد عقد قران زوجين منفصلين لإعادة أطفالهم من دار رعاية بالمنوفية

عقد القران
عقد القران

علي مدار يومين كانت واقعة إلقاء أب وأم منفصلين أطفالهم في الشارع، هي حديث الشارع في مدينة تلا في محافظة المنوفية، وسط مساعي لإعادة الأطفال إلي الأم أو الأب من أجل مستقبلهم وسط تعنت من الأبوين عقب انفصالهما.

 

أحداث كثيرة انتهت بإيداع ٤ من الأطفال الصغار أكبرهم ست سنوات، وأصغرهم عام ونصف في دار رعاية مع وجود الطفل الصغير في إحدى المستشفيات لعلاجه حيث يعاني من ثقب في القلب.

 

جاء ذلك عقب قرار من النيابة العامة التي أمرت بإيداع الأطفال في دار رعاية لعدم أمانة الأم علي حمايتهم، رغم تعهد الأم في محضر رسمي في قسم الشرطة باستلام الأبناء عقب استدعاؤها هي ووالدها وشقيقها لمحاولة إقناعها باستلام الأطفال للعيش معها ومحاولة تدخل أهل الخير لتوفير مسكن ومرتب شهرى ولكن جاء قرار النيابة بإيداع الاطفال في دار رعاية.

 

فيما تدخل أهالي القرية لمحاولة لم شمل الأسرة وتم التواصل مع والد الاطفال لإقناعه بالعودة ومحاولة مساعدتهم لتوفير مرتب شهرى لهم.

 

فيما تم عقد قران الأب والأم عقب طلاقهم بحضور الأهل في محاولة لإعادة الأطفال لهم عقب ايداعهم في دار رعاية من أجل مستقبلهم.

 

الواقعة شهدها مركز تلا بمحافظة المنوفية حيث قال أحد الأهالي أنهم فوجئوا بأربعة أطفال في الشارع عقب انفصال الأب والأم  الأكبر في الصف السادس الابتدائي والأصغر سنة ونصف فقط.

 

وأكد تواصلهم مع الأب الذي يقيم في الإسكندرية ولكنه رد قائلا " ارميهم في الشارع وسيبهم يموتوا .. سألته عن الطفل الأصغر قال إنه مريض بأزمة قلبية وسيبه يموت في الشارع".

 

وتابع أنهم تواصلوا مع أسرة الأم ورفضوا استلام الأطفال وأكد الجد " مالناش عيال وأمهم هتخلص العدة وتتجوز في القاهرة ومليش دعوة يموتوا ودول مش عيالنا أبوهم أخدهم بحكم محكمة".

 

فيما تدخل نائب محافظ المنوفية محمد موسي في محاولة لإنقاذ الأطفال ووجه وكيل وزارة التضامن للتحرك سريعا لكن الوقت متأخر، وأكد أنه في الصباح سيتم نقلهم لدار رعاية الأيتام.

 

فيما حاولت قوات الشرطة تسليم الأطفال لأسرة الأم رفض الجد والخال استلام الأطفال رغم وعود أهالي القرية بإعطاء الأسرة مبالغ مالية شهري لكن رفض الأسرة كان واضحا حيث قال جد الأطفال " لو في إيدي المياه مش هديهم المياه دي".

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عقد قران المنوفية دار رعاية محافظة المنوفية تلا

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