بوروسيا دورتموند يفوز على فيهين ويتأهل لدور الـ 32 بكأس ألمانيا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند لدور الـ 32 لبطولة كأس ألمانيا، بفوزه على فيهين بثلاثة أهداف دون مقابل.

أهداف بروسيا دورتموند الثلاثة، جاءت عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند في الدقائق 26، 31، 51، ليقود فريقه للتأهل لدور الـ 32.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند هو حامل لقب كأس ألمانيا بعد التتويج به الموسم الماضي.

وشارك في مباراة اليوم، الوافد الجديد لبروسيا دورتموند، الهولندي مالين، حيث لعب كبديل منذ الدقيقة 66.

ورفع إيرلينج هالاند رصيده من الأهداف مع بروسيا دورتموند لـ 60 هدفًا في 60 مباراة خاضهم بقميص الفريق الألماني.