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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإشغالات بمدينة وقرى دسوق ومصادرة 27 شيشة في كفر الشيخ

شيش
شيش

شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة دسوق، حملة مكبرة على المقاهي والكافيتريات، إضافة لحملات نظافة وإزالة الإشغالات من الشوارع بأحياء مدينة دسوق، وقرى المركز.

 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.


وتمكنت الحملة بحضور السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المدينة، وفريق العمل المعاون لهم من تشميع كافتيريا ومصادرة 27 شيشة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبو كيلة، وأحمد جميل، بقرى مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، إضافة إلى متابعة المشروعات القومية الجاري العمل بها.


كما أشرف عبد الستار على الأعمال الجارية بالقرى والأحياء من رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح، للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.


كما تابع المحاسب، السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء وتقليم الأشجار من خلال ورديات العمل الثلاثة، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها، بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين وكورنيش النيل وشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

كفر الشيخ المشروعات القومية محافظ كفر الشيخ كورنيش النيل حملات نظافة

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