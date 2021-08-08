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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ردود فعل حزينة بعد توقف المساء مع قصواء.. والمتابعون: خسارة كبيرة للمثقف العربي

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

سادت حالة من الحزن والاستياء، بسبب توقف برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة ten، وذلك في آخر حلقة لها من برنامج التوك شو الثقافي، والتي تم عرضها في التاسعة والنصف من أول أمس الجمعة.

وعقب ما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها انهت التعاقد مع قناة ten، سادت حالة من الحزن بين مشاهدي البرنامج ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك، وتحديدًا على المنشور الخاص بها على صفحتها الرسمية والإعلان عن انهائها التعاقد، ووجه لها البعض أسئلة حولَ عمل برنامج آخر في الفترة المُقبلة ليكون بديلاً عن المساء مع قصواء.

قال الشاعر عبد العزيز: "الحقيقة التي تقلل النقاش هو أن حضرتك إضافة لكل مكان تتواجدين بها، بهذا الترفع والكبرياء الإنساني، وهذا الحضور الطاغي، وهذه الثقافة الرفيعة، لقد كان لك هذا السبق في قدرتك على توجيه الدفة، نحو برنامج ثقافي يلقى كل هذا الترحيب.

علّق محمد خطاب، أحد متابعي برنامج المساء مع قصواء، قائلاً:"ليه آخر حلقة؟، اتعودنا على المحتوى الجميل الهادف"، بينا قالت مها النمر: "خسارة بجد برنامج محترم ومذيعة مثقفة راقية".

وعلّق محمد الشامري: "خسارة كبيرة للمثقف العربي، نافذة ثقافية رائعة جدًا، والأجمل منها الاستاذة المبدعة قصواء، نرجوا أن نتابعك في محطة تانية قريبًا، لا ننسى ما قدمتوه لنا من حلقات ممتعة ومفيدة".

وقال مراد عيد سلام: "كنتي نقطة الضوء التي تضئ لنا الطريق، اعادتنا إلى القراءة والثقافة مرة أخرى، سنتفقدك كثيرًا على الشاشة".

ووجهت إدارة قناة ten الشكر للإعلامية قصواء الخلالي، على ما قدمته من محتوي متميز عبر برنامجها "المساء مع قصواء" على مدار 3 سنوات، وذلك بعد إنهاء تعاقدها مع القناة وديا.

وذلك بحضور العضو المنتدب للشركة المالكة لقناة ten شريف شمس، كما وجه الإعلامي الكبير نشأت الديهي الشكر لها متمنياً لها للتوفيق في محطتها القادمة مؤكداً نجاح واستمرار المشروع الثقافي والتوعوية.

واحتفت القناة بالاعلامية قصواء الخلالي، ب "تورتة" مدون عليها اسم البرنامج المساء مع قصواء.

المساء مع قصواء، برنامج ثقافي أسبوعي كان يُذاع الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة ten، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الاسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة التاسعة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً.

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المساء مع قصواء قصواء الخلالي قناة ten مواقع التواصل الاجتماعي القضايا الاجتماعية العضو المنتدب

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