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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يودع دلال عبد العزيز بدعاء مؤثر

صدى البلد

نعى حمادة هلال، الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه على إنستجرام: “اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك.. اسألكم الدعاء”.
 

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

تفاصيل عن الراحلة 
1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

 

5- قدمت  دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

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