بعد توقف 6 سنوات.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران روسية

يستقبل مطار الغردقة الدولي، بعد ظهر غد الإثنين، أول رحلة طيران روسية بعد توقف دام حوالي 6 سنوات منذ وقوع حادث طائرة شرم الشيخ، لتعود السياحة الروسية إلى الغردقة من جديد.

وسيكون في استقبال الطائرة الروسية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومسئولو وزارتي السياحة والطيران، فيما تنظم العلاقات العامة بالمطار احتفالية لاستقبال الطائرة الروسية.

كما يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، 7 أعضاء من رجال الأمن الروسي استعدادا لاستئناف رحلات الطيران مرة أخرى بعد توقف دام ل6 سنوات.

ومن المقرر أن يتسلم الفريق الأمنى الروسي الصالات المخصصة لإنهاء إجراءات سفر ووصول السائحين الروس بمطار الغردقة، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين السلطات المصرية والروسية.

كان مصدر بمطار الغردقة الدولى أكد أنه تم تحديد مبنى ركاب مخصص لاستقبال الروس فقط، وذلك لسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية.