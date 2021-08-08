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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم ارتباطها بالموت والمرض.. زوجان يحولان سيارة إسعاف إلى منزل قابل للحياة|صور

إسعاف
إسعاف

إن الحاجة إلى تأسيس بيت جديد ضرورية لبداية حياة سعيدة، لكن إعادة الروح إلى مكان أشبه بساحة أشباح شهد العديد من حالات الموت كسيارة الإسعاف هو أمر مدهش حقا.

 

بالنظر إلى ارتفاع أسعار المساكن خلال الثلاثين عامًا الماضية في بريطانيا، فإن التفكير في امتلاك منزل يومًا ما هو خيال بعيد المنال بالنسبة لمعظم الشباب هناك.

 

لذا بدلاً من دفع مئات الجنيهات لاستئجار مكان كل شهر، قام زوجان في بريطانيا بتحويل سيارة إسعاف قديمة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببطء إلى منزل الأحلام.

 

في مقطع فيديو متداول حقق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، أوضح الزوجان من خلال صفحة Rough and Ready Adventures على TikTok، كيف اشتريا الشاحنة التي انتهى استخدامها للسفر في جميع أنحاء أوروبا.

 

منذ يونيو، قام المالكون الجدد بتجديد سيارة الإسعاف العاملة القديمة بفخر إلى مساحة معيشة تعمل بكامل طاقتها، لكن فاتتهم وجهة نظر لفت إليها أحد المستخدمين قائلًا: "هل فكرتم كم شخصًا قد مات هناك!".

 

تحويل سيارة الإسعاف إلى منزل

 

بعد تجريد الديكورات الداخلية لسيارة الإسعاف، كان طلاء الجزء الخارجي لإخفاء اللون الأصفر من أول الأشياء التي قام بها الزوجان أثناء رحلاتهم.

 

بالإضافة إلى ذلك، قاموا أيضًا بوضع أرضيات خشبية في الجزء الخلفي من سيارة الإسعاف حيث كان هناك فينيل رخيص.

 

ولتحقيق أقصى استفادة من كل شبر من المساحة، قام الزوجان أيضًا بتحويل خزانة قديمة إلى غرفة استحمام الجديدة.

 

ونظرًا لأنهم باعوا الآن الشاحنة (الكرفان) التي كانوا يعيشون فيها، يحتاج الزوجان إلى الانتهاء من سيارة الإسعاف بحلول سبتمبر.

 

ليس من المستغرب أنهم جمعوا أكثر من 31000 متابع على TikTok منذ أن بدأوا في توثيق رحلتهم لتحويل سيارة الإسعاف التي شهدت حالات الموت إلى منزل قابل للحياة.

 

لكن بينما كانت الغالبية العظمى من التعليقات إيجابية وتشجيعية، كتب مستخدم على أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهم: "أتساءل كم عدد الأشخاص الذين ماتوا هناك؟".

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