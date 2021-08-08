أخصائي تغذية: كلوسيز يساعد على عدم حدوث جلطات

قال الدكتور أكرم غانم، أخصائي تغذية، إن كلوسيز يحتوى على فيتامين أ و د ، والأوميجا 3 إلى جانب أن سعره اقتصادي، مشيراً إلى أن كلوسيز مكمل غذائي يعطي طاقة فهو مصدر طبيعي من زيت كبد الحوت، متابعاً أن أقراص “كلوسيز” تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مما يساعد على عدم حدوث الجلطات.

وأضاف أكرم غانم خلال لقائه مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فيتامين د الموجود فى كلوسيز يطرد السموم بالجسم، بالإضافة إلى أن الأوميجا 3 تقوي كرات الدم البيضاء.

وتابع، أن الأوميجا 3 الموجودة فى كلوسيز تقوم بعمل حيوية للجهاز الهضمي، موضحا أن فيتامين أ يقوى الأغشية المخاطية، حيث أن كل تلك الأشياء تقوم بتقوية المناعة.

وأوضح أكرم غانم، أن كلوسيز موجود بالأسواق منذ 18 عامًا، لافتا إلى أنه بمثابة وجبات متكاملة وبه أحماض دهنية غير مشبعة ولا تسبب الضرر للإنسان.