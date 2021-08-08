رئيس الكنيسة الأسقفية: مهتمون بمشروعات الحوار الديني وإرساء قيم العيش المشترك

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأحد، هان موريتس السفير الهولندي لدى القاهرة حيث قدم السفير التهنئة للمطران بمناسبة تنصيبه رئيسا للأساقفة.

وقال رئيس الأساقفة، إن الكنيسة مهتمة بمشروعات الحوار الديني وإرساء قيم العيش المشترك بين جميع أطياف الشعب المصري لاسيما الشباب وهي الجهود التي بدأتها الكنيسة منذ سنوات من خلال مشروع معًا من أجل مصر لتدريب الشيوخ والقساوسة ومعا من أجل تنمية مصر الذى يبدي اهتماما كبيرا بالشباب من المسلمين والمسيحيين.

ووجه رئيس الأساقفة، الدعوة للسفير الهولندي لحضور حفل ختام مشروع معًا من أجل تنمية مصر يوم السادس والعشرين من أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن المشروع أسهم في خلق حالة من التعايش والمحبة بين المشاركين فى المجتمعات المختلفة.

فيما أبدى السفير الهولندي، رغبته في حضور حفل ختام المشروع الذى امتدت أنشطته في عدة محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والسويس ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية مشيرًا إلى إن السفارة مهتمة بالتعرف على نتائج المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع معًا من أجل تنمية مصر يهدف إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.