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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية بجولة في المحلة الكبرى وطنطا: نتابع أعمال التطوير يوميا.. صور

محافظ الغربية في
محافظ الغربية في جولة صباحية مكبرة بشوارع المحلة الكبرى وطنط

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على المتابعة اليومية لأعمال التطوير بشوارع المحافظة وتكثيف الجولات المستمرة على مدار الأسبوع بكافة ربوعها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ  بشوارع المحلة الكبرى ، والتي رافقه خلالها النائب محمود الشامي ، حيث تابع المحافظ خلالها أعمال التطوير الجارية في شارعي جمال عبد الناصر وعبد الحي شاهين من تركيب البلدورات وإزالة الإشغالات تمهيداً لأعمال الرصف النهائية ، كما تفقد المحافظ شارع سعيد نوارة، حيث وجه بموازاة أعمدة الكهرباء لخط التنظيم ودهانها ، بجانب إزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع.

انقلاب سيارة نقل محملة بسكر تمويني علي طريق السنطة في الغربية

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ جراجي حي أول وثان المحلة ووجه بتطويرهما وإصلاح التالف من المعدات بهما ، كما تفقد محافظ الغربية عدة شوارع محورية منها شارع صديق القرضاوي الذي يربط شارعي جمال عبد الناصر وشارع الجمهورية، حيث وجه رئيس حي ثان المحلة بدهان أعمدة الكهرباء وتوحيد الأسلاك والكشافات.

 

كما وجه خلال جولته بشارعي علي الشيخ وموسى السايس اللذان يربطان شارع سكة زفتى وشارع الجمهورية بوضعهما في خطة التطوير الجارية بالمحلة الكبرى .

وخلال الجولة ، تفقد الدكتور رحمي ميدان الششتاوي ، حيث وجه بتطوير الميدان للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة ، ذلك إلى جانب تفقد شارع نعمان الأعصر، حيث وجه إدارة أملاك الدولة بمراجعة ملكية بيارة اليماني تمهيداً لإزالتها وإزالة كافة الإشغالات المحيطة بها .

واخْتُتِمَتْ الجولة في مدينة المحلة بتفقد (منطقة سوق الجمعة ، مقابر سيدي حسن البدوي والمنطقة الصناعية القديمة) لوضعهم ضمن خطة التطوير بالمدينة إلى جانب تفقد أعمال إنشاء المجزر النصف ألى بقرية شبشير الحصة.

واستكمل المحافظ جولته في مدينة طنطا ، حيث رافقه نائبه الدكتور أحمد عطا في تفقد أعمال التطوير الجارية بكورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة والخامسة، إلى جانب البدء في تطوير الجهة الموازية من الكورنيش ، حيث بدأت أعمال (التوسعة ، الحفر ، إزالة كافة الإشغالات وإرجاع كافة أعمدة الكهرباء لتصبح بمحاذاة الرصيف) ، كما وجه المحافظ بمراعاة التنسيق الجمالي في شكل (أعمدة الإنارة ، الأشجار ، حجم البلدورات) ومراعاة بالوعات صرف مياه الأمطار.

كما تفقد الدكتور رحمي خلال جولته منطقة قحافة ، حيث تابع أعمال الرصف بشارع بدر جعيصة المعروف بشارع العمدة وشارع داير الناحية، ووجه المحافظ بجعل كافة أعمدة الإنارة بمحاذاة الرصيف ، إلى جانب مراجعة كافة البيوت القديمة الآيلة للسقوط، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد شارع الإسكندرية والذي يتم تطويره ليصبح محوراً مرورياً جديداً يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي.

محافظ الغربية

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محافظ الغربية مشروعات طنطا المحلة الرصف

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