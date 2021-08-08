ضبط 800 ألف قطعة من الألعاب النارية بحوزة شخص بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بالمخزن ، وعثر بداخله على عدد 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.