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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السماح بمغادرة السوريين المقيمين في السعودية والخليج عبر معبر جابر

السماح بمغادرة السوريين
السماح بمغادرة السوريين المقيمين في الخليج عبر معبر جابر

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن السوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج يمكنهم المغادرة برا عبر معبر نصيب جابر، بشروط اعتبارا من اليوم.

وقالت وزارة الداخلية السورية : "المقيمين في السعودية ودول الخليج والذين دخلوا إلى سوريا بالمرور ترانزيت عبر معبري نصيب - جابر  إلى دول الخليج..  بشرط وجود إقامة في دول الخليج والالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس كورونا، شهادة مطعوم - وتحليل pcr".

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أوضحت الوزارة السورية أن الاتفاق جاء بالتنسيق بين ضابط الارتباط في معبر نصيب مع ضابط الارتباط في معبر جابر الأردني.

ويعد معبر نصيب ـ جابر، هو الشريان الرئيسي لسوريا إلى دول الخليج، وقد تعرض للإغلاق عدة مرات بعد الأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011، كما تم إغلاقه بسبب جائحة كورونا.

السعودية معبر جابر سوريا الداخلية السورية اخبار الخليج الأردن معبر نصيب جابر

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