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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. اندلاع حريق هائل في مصياف .. شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" باندلاع حريق هائل في جبل كفرلاها عين الخنزير فوق مصياف.

وقالت "سانا" إن مدير مركز حماية الغابات في مدينة مصياف السورية أعلن أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق.

وقال مدير الزراعة في مدينة حماة السورية عبد المنعم صباغ، إن "فرق الإطفاء التي وصلت إلى مكان الحريق في أحراش عين الخنزير غرب مدينة مصياف السورية تمكنت من إخماد أجزاء من الحريق، وتواصل العمل للسيطرة على الحريق ومنع امتداده".

وكانت فرق الإطفاء في محافظة حمص السورية قد نجحت، يوم الجمعة الماضي، في إطفاء الحريق الممتد من الأراضي اللبنانية "حرائق عكار".

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن فرق الإطفاء في حمص وبدعم كامل من عناصر الجيش السوري، نجحت في إطفاء الحريق الممتد من الأراضي اللبنانية باتجاه ريف حمص الجنوبي الغربي بالكامل.

ونقلت الوكالة على لسان مدير الدفاع المدني السوري، اللواء سعيد العوض، أنه تم إخماد الحريق، بشكل كامل، وتتم حاليا عمليات التبريد، موضحا أن الآليات السورية تعمل على إنشاء خط نار فاصل على حدود بلاده مع لبنان، مشيرا إلى مشاركة حوامات الجيش السوري في عملية إخماد الحريق، إضافة إلى جنود الجيش نفسه، ومؤازرة فرق الإطفاء الأخرى، لافتا إلى أنه سبق وتم استدعاء وحدات وعربات من العاصمة السورية، دمشق، وريفها إلى مكان الحريق.

 

 

سوريا حريق مصياف السورية مدينة مصياف الحريق عين الخنزير

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