الأردن ..احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، صباح اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبحسب وسائل اعلام أردنية، قال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى فرارهم داخل العمق السوري وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وكان الجيش الأردني أعلن خلال الأشهر الماضية عن إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات من سوريا إلى أراضيه، إحدى تلك العمليات قدرت بـ 409 كف من الحشيش و36 ألفاً و335 حبة مخدرة من نوع لاريكا، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة، بينما قدرت الثانية بـ (1942) كف حشيش، (19500) حبة كبتاغون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة".

وفى مايو الماضي، أعلن الجيش الأردني إحباط عملية لتهريب شحنة ضخمة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، في منطقة تهيمن عليها ميليشيا حزب الله اللبناني وتعتبرها مركز انطلاق لترويج وتهريب المواد المخدرة باتجاه البلدان المجاورة .

وزادت في الآونة الأخيرة شحنات المخدرات المهربة من مناطق سيطرة ميليشيات حزب الله إلى دول عربية وغربية، أبرزها شحنة الرمان التي أوقفتها السلطات السعودية قبل أسبوعين وكان مصدرها لبنان، والتي أدت لإيقاف المملكة عمليات استيراد الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية.