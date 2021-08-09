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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ختام أولمبياد طوكيو.. برلماني الألعاب الفردية ستنال دعما أكبر الفترة المقبلة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ أن نتائج البعثة المصرية جاءت مشرفة لجموع المصريين، مشيرا إلى أن حصد 6 ميداليات في بطولة الأولمبياد في طوكيو أمر يدعوا للفخر ويؤكد صحة عودة الرياضة المصرية بقوة، مشيدا بأداء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومجهوده الكبير خلال الفترة الأخيرة.

واوضح عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هؤلاء الأبطال رفعو أبطال مصر عاليا، وتم تكليل جهدهم بحصدهم هذه الميداليات، مشيرا إلى أنه مع اختتام الأولمبياد، يجب أن يكون هناك مراجعة للنتائج بشكل كامل، ومعرفة سبب الأخفاقات ومعالجتها للعودة مرة أخرى بشكل أقوى.

واكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك طرح للرؤي والأفكار والدراسات التى تساهم وتمثل إضافة  لمنظومة الرياضة المصرية وشباب مصر الذي يعمل الجميع من أجله، مؤكدا أن الألعاب الفردية ستنال دعم أكبر الفنرة المقبلة نظرا لاهميتها البالغة.

هذا ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى أبطال مصر المتوجين بالميدليات خلال دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت منافسات اليوم في العاصمة اليابانية.

وتضمنت رسالة وزير الشباب والرياضة تحية إلى كل بطل وبطلة وكل أسر اللاعبين ومدربيهم.

وجاءت الرسالة كالآتي:

"تحية للأسرة المصرية صانعة الأبطال، تحية لكل أسرة وأم تعبت مع أولادها علشان تصنع بطل مصري، الأم هي اللي بتختار لأبنائها اللعبة اللي بيحبوها وتدعمهم وبتتعب معاهم وبتساندهم طوال مشوارهم الرياضي، وبتوفر لهم الظروف المناسبة.

ودي رسالة لإدارات الأندية والاتحادات الرياضية للتعاون وتحفيز الأم والأسرة المصرية لصناعة أبطالنا، والوزارة كمان هتستكمل مشوار البناء، وتوفر أفضل المنشآت الرياضية، وتدعم منتخبات مصر علشان أولادنا يكونوا أبطال يشرفوا مصر في كل المحافل الدولية".

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