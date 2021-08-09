السعودية تعلن الفئات المستثناة من قرار اشتراط الجرعة الثانية من اللقاح قبل السفر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين قد بدأ".

وأفادت أنه يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة.

كما يستثنى من القرار المتعافين من كورونا ممن أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم، ومن أصيب بـ كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الرياضة السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بنسبة لا تزيد عن 60% بدلاً من 40%.

وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان إنه بناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد عن 60% من سعة المدرجات بدلا من 40%".