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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل حول عودة الجماهير للملاعب

قرارات جديدة من الرياضة
قرارات جديدة من الرياضة السعودية بشأن عودة الجماهير للملاعب

أعلنت وزارة الرياضة السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بنسبة لا تزيد عن 60% بدلاً من 40%.

وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان إنه بناء على التحدثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد عن 60% من سعة المدرجات بدلا من 40%".

وأضافت الوزارة السعودية أنها أجرت عددا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الضحور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور مقتصرا على الجماهير الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وزارة الصحة بالمملكة، وفقا لما يظهر في حالة المشجع بتطبيق "توكلنا".

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وأكدت الوزارة  ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، مثل التباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها.

وأوضحت الرياضة السعودية أن الجهات المعنية ستقوم بتطبيق الإجراءات، واتخاذ اللازم في حال رصد أي مخالفات، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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