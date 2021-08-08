السعودية.. قرار عاجل حول عودة الجماهير للملاعب

أعلنت وزارة الرياضة السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بنسبة لا تزيد عن 60% بدلاً من 40%.

وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان إنه بناء على التحدثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد عن 60% من سعة المدرجات بدلا من 40%".

#وزارة_الرياضة تُصدر البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022 📄



حضور آمن وتشجيع ممتع 🏟https://t.co/j5BtpMaX9z pic.twitter.com/0Cv4gEaRWD — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 8, 2021

وأضافت الوزارة السعودية أنها أجرت عددا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الضحور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور مقتصرا على الجماهير الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وزارة الصحة بالمملكة، وفقا لما يظهر في حالة المشجع بتطبيق "توكلنا".

وأكدت الوزارة ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، مثل التباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها.

وأوضحت الرياضة السعودية أن الجهات المعنية ستقوم بتطبيق الإجراءات، واتخاذ اللازم في حال رصد أي مخالفات، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.