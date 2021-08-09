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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مباريات الدوري الفرنسي فى الجولة الاولى

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

شهد الدوري الفرنسي  العديد من المباريات، بعد عودة الروح للكرة الفرنسية في موسمها الجديد، في أول لقاءات الأسبوع الأول من الدوري.

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، لقاء فريق لانيس وستاد رين، في لقاء الدور الأول من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب روزاهون بارك.

في حين نجح فريق أنجيه، في تحقيق الفوز في اول مبارياته في الدوري الفرنسي الممتاز، على حساب ستراسبورج، بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب دي لا ميناو.

وهيمن التعادل الإيجابي بدون أهداف على لقاء سانت إيتيان ولوريان، بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الأول من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب جيوفروي جويتشار.

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، لقاء فريق نيس مع ريمس، في لقاء الأسبوع الأول من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب  أليانز ريفيرا.

في حين حقق فريق كلير مونت فونت الفوز على فريق بوردو، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب استاد ماتموت اتلانتيك.

ووقع نادي ليل بطل الدوري الفرنسي الممتاز للنسخة الماضية، في فخ التعادل في أول لقاءاته في النسخة الجديدة في الدوري، امام فريق ميتز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب سان سيمفورين.

انتهت مباراة مونبلييه وأولمبيك مارسيليا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين، في لقاء الأسبوع الأول من بطولة لدوري الفرنسي الممتاز، ليشهد على أكبر نتيجة في الجولة الاولة تحسم اللقاء بغض النظر عن التعادل.

الدوري الفرنسي للكرة الفرنسية نادي ليل ميتز مارسيليا

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