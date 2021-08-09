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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير أسياخ الدجاج.. مقلية وبالأعشاب والباربكيو

اسياخ الدجاج
اسياخ الدجاج

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة لأولادك في الصيف، نقدم لكي طرق لأسياخ الدجاج الملقية أو بالأعشاب وبالباربكيو

 

1-أسياخ الدجاج المقلية

مقادير أسياخ الدجاج المقلية
٤ صدور دجاج 

١ ملعقة صغيرة بودرة بصل 

١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم 

١ ملعقة صغيرة زعتر 

ملعقة صغيرة بابريكا 

٢ ملعقة صغيرة صلصة حارة

 ملح وفلفل 

١ ملعقة صغيرة مسطردة

 ٢ ملعقة كبيرة عسل

 ٣ بيض كوب دقيق 

بقسماط

 زيت للقلي 

للتقديم

بطاطس محمرة 


طريقة تحضير أسياخ الدجاج المقلية
* تتبل صدور الدجاج ببودرة ثوم وبودرة بصل وزعتر وبابريكا وصلصة حارة وملح وفلفل ومسطردة وعسل ويفضل أن تترك في التتبيلة

* ثم تقطع مكعبات وتوضع في أسياخ وتغلف بالبيض والدقيق والبقسماط

* تقلى في زيت غزير حتى تأخد لون ذهبي

* ثم تقدم مع بطاطس محمرة

 

2-أسياخ الدجاج بالباربكيو و العسل

قادير أسياخ الدجاج بالباربكيو والعسل
مكعبات صدور دجاج ثوم مفروم مشروب شعير صوص باربكيو صويا صوص شرائح شطة مجففة مستردة ديجون زيتكزبرة خضراء عسل أبيض ملح فلفل اسود 
طريقة تحضير أسياخ الدجاج بالباربكيو والعسل
* يخلط الملح وفلفل مع الباربكيو والصويا صوص والعسل والثوم والمستردة

* تضاف الشطة ومشروب الشعير والكزبرة ويقلبوا جيداً ثم يضع جزء من التتبيلة في طبق بايركس

* ترفع مكعبات الدجاج على الأسياخ و تتبل بالخليط ثم تشوى على الشوايه المدهونة زيت

* وتقدم ساخنه مع باقي الصوص
 

3- أسياخ الدجاج بالأعشاب

مقادير اسياخ الدجاج بالأعشاب
كيلو صدور دجاج مكعبات

 ربع كوب بقدونس

 ربع كوب نعناع 

ربع كوب كزبره خضراء 

ربع كوب شبت

 كوب زبادي 

ملعقه صغيره كركم 

ملعقه كبيره كاري 

ملعقه كبيره بهارات 

جاراماسالا 

زيت

ملح فلفل

 طماطم شيري 


طريقة تحضير اسياخ الدجاج بالأعشاب
* يخلط الزبادي مع البقدونس والنعناع والكزبرة الخضراء وشبت وكركم وكاري وبهارات جراماسالا وملح وفلفل وزيت

* تتبل قطع الدجاج بالتتبيلة المعدة سابقا وتوضع في الأسياخ الخشبية مع الطماطم الشيري.
 

اسياخ الدجاج الدجاج اسياخ مقادير أسياخ الدجاج طريقة تحضير أسياخ الدجاج

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