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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق فى واقعة دهس قطار إمبابة لشاب مجهول الهوية

أرشيفية
أرشيفية

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية ، حول ملابسات وفاة شاب في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه صباح اليوم الاثنين، دهسا أسفل عجلات قطار بدائرة قسم شرطة إمبابة، وصرحت النيابة بالدفن عقب التوصل لهوية الشاب وتسليمه لذويه. 

 

تلقي قسم شرطة إمبابة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات قطار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراق تدل على هويته .

 

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة أنه أثناء محاولة المتوفي عبور شريط السكة الحديد ، من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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اختصاصات مصلحة الطب الشرعي: 

أولا: اختصاصات الطب الشرعي الميداني:

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية.

4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون.

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية.

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني في تقاريرهم.

 

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية:

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المني – وفصائلها.

2- الكيمياء الحيوية.

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.

5- الكائنات الحية الدقيقة.

6- بصمة الحمض النووي (D.N.A.

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