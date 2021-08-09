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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جميل حلمي: حياة كريمة الأضخم في تاريخ مصر.. والمواطن هو المستهدف الأول

جميل حلمي
جميل حلمي

قال جميل حلمي  مساعد وزيرة التخطيط لشئون أهداف التنمية المستدامة، إن مبادرة حياة كريمة تعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر، وأن إدراجها  بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، جاء لعدة اعتبارات .

 

وأضاف جميل حلمي ، في تصريحات لها، وتتمثل هذه الاعتبارات في كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلي جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي.

 

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وأوضح مساعد وزارة التخطيط لشئون أهداف التنمية المستدامة، أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس، منوها عن إطلاق الوزارة لمؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القري لقياس أثر المبادرة عليها.


وقدم الدكتور جميل حلمي، عرضا حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التخطيط التنموي للدولة، وتطوير منظومة التخطيط حيث كانت رؤية مصر 2030 شرارة البداية للتطوير والتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء ، موضحًا الفرق بينهما وأن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى ربط الاعتمادات المخصصة لكل جهة بالدولة بالأهداف التنموية المطلوب تحقيقها، مؤكدًا أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية.

حياة كريمة التنمية المستدامة الشئون الاقتصادية مبادرة حياة كريمة جودة الحياة التخطيط التنموي

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