بعد توقف 6 سنوات .. مشاهد من استقبال مطار الغردقة للرحلات الروسية

استقبل اليوم الاثنين مطار الغردقة الدولي ثاني الرحلات الروسيه القادمة لمطار الغردقة الدولي بعد توقف دام ما لاكثر من ست سنوات وكان في استقبال الطائره اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر حيث تم استقبال الطائرة على المهبط رش مياه من مدافع سيارات الدفاع المدني وذلك عرف دولى متبع احتفالا بأى رحلات قادمة للمطار حديثا.

وكانت الطائرة تقل ٥١٨ سائحا روسيا حيث استقبلت إدارة مطار الغردقة الدولي السياح استقبالا من نوع خاص وذلك من خلال عازفين وموسيقى بعدد من صالات الوصول بجانب الورود التي تقدم للسياح بمختلف المنافذ عن طريق موظفي العلاقات العامة التابعين لإدارة مطار الغردقة الدولي.

كما قامت إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي بـ تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي اقرها مجلس الوزراء سواء كانت مراجعه شهادات التطعيم او شهادات الـ pcr .

وكان قد استقبل الاثنين مطار الغردقة الدولي الرحلة الاولى الساعة التاسعة صباحا قادمة من موسكو وعليها 290 سائح روسي الجنسية حيث كان من ضمن السياح الروس وقفت اعلامي روسي يضم عددا من القنوات الفضائية الروسيه ووسائل الاعلام والصحف.

ويتكون الوفد الإعلامي الروسي من ممثلي قنوات «روسيا 25»- «موسكو 24»- «قناة رين تي في»- صحيفة إزفستيا- صحيفة كوميرسانت.

من المقرر أن تصل 5 رحلات أسبوعية للغردقة و5 آخرين لشرم الشيخ من موسكو، حيث تم الاستعداد الكامل لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطار.

ومن جهته قدّم القنصل الروسي بمدينة الغردقة فيكتور فورباييف، التهنئة للشعبين المصري والروسي باستئناف الرحلات الروسية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وأكد "فوروباييف" أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا ومميزة على مدار التاريخ، مشيدا بالجهود التي بذلها الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين.