نجم الزمالك السابق مديرآ فنيآ لنادي الفيوم

نجح مسؤولو نادي الفيوم برئاسة النائب عماد سعد حموده، في التعاقد مع رمضان رجب نجم نادي الزمالك السابق لقيادة الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد خلفآ للثنائي سعد فاروق وياسر الكناني.



وأبدي رمضان رجب، سعادته بتولي تدريب نادي الفيوم بعد اعتذاره لمسؤولي مركز شباب طاميه برئاسة محسن علي جميل والذي كان يتولى قيادته الفنية ونجح في تصعيده لدوري القسم الثاني والذي تمني لهم التوفيق في الموسم الجديد.



ووعد رمضان رجب، أنصار النادي ومسؤوليه والشركة الراعية ببذل أقصي جهد مع الفريق والمقرر بدء فتره إعداده الأسبوع القادم والتعاقد مع صفقات مميزة في المراكز التي يحتاجها الفريق من أجل الظهور بمظهر طيب بدوري القسم الثاني في مجموعة الصعيد والمنافسة علي المراكز الأولي وتقديم مواهب مميزة بالفريق لأندية الدوري الممتاز قبل فتح باب القيد الشتوي في يناير القادم.

وكان رمضان رجب استقر علي جهازه المعاون والذي تكون من: يوسف عمر مدربا عاما وكريم فتحي مدربا وإبراهيم السنباطي مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا إداريا وكريم عبد الرؤوف للعلاج الطبيعي وحازم محمد مدلكا.

الجدير بالذكر أن رمضان رجب لعب لأندية غزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطنطا في حقبه التسعينات وبداية الألفية قبل خوضه لتجربتين احترافية بالدوري التركي في ناديي انقرة وإسطنبول سبور بالإضافة لخوضه عدة تجارب تدريبية لعدد من الأندية في دوري القسم الثاني والثالث في مصر بجانب فترته التدريبية في السعودية لمدة ثلاثة مواسم والتي كان أبرزها مع نادي الجبلين السعودي.