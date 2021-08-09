تفاصيل الكورس الذكي للتخسيس مع هدايا للمرضى

حذر خبير التغذية كريم أكرم، من إتباع الوصفات الطبية الخاطئة للتخسيس، مؤكدا على ضرورة اللجوء لطبيب متخصص.

وقال خبير التغذية خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية نشوي مصطفي والمذاع عبر قناة " صدى البلد2": "لا أنصح بعمليات التخسيس ولكن الافضل اللجوء لوصفات طبية ونظام غذائي معين.

وأوضح:" أصعب منطقتين في الجسم من حيث التخسيس هي البطن والآرداف، لافتا إلي أنه يقدم للمرضي كبسول ونقط وأعشاب للتخسيس.

وأكمل: "هناك كورس تخسيس فعال يسمى الكورس الذكي ، مكون من كبسول ونقط وأعشاب، متابعا أن الفترة الحالية يتم تقديم بعض المحفزات والجوائز للمتابعين وهي علبة أعشاب هدية تساهم في إنقاص الوزن.



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في الوقت نفسه قال خبير التغذية ، كريم أكرم ، إن يتم توفير كورس تخسيس فعال يسمى " الكورس الذكى"، مكون من "نقط" وأعشاب ، لافتا إلى أن النقط تزيد من معدل الحرق بالجسم الضعيف.

وأضاف “ كريم ” ، خلال حواره ببرنامج "أكله العيلة" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الكبسولة تعمل على حرق الدهون بشكل كبير جدا ، يشبه حرق لعب الرياضة تماماً.

وأشار خبير التغذية ، إلى أن الكبسولة تشبه ماكينة الحرق ، تمثل ساعة ونصف الساعة رياضة، موضحاً أن الأعشاب تنقى الجسم من السموم الموجودة فيه.

وتابع خبير التغذية ، أن الكورس يشمل أيضا 2 فيتامين سى ، مؤكداً أن الفيتامينات مهمة جدا لتقوية المناعة، إلى جانب كريم لشد الترهلات ومعالجتها .