صلاح عبد الله يتحدث عن تطورات حالته الصحية

قال الفنان صلاح عبد الله إنه كان يشاهد أولمبياد طوكيو أثناء مرضه ويشجع ممثلي مصر في البطولة، موضحًا أنه دخل المستشفى لإجراء قسطرة في القلب، مقدمًا شكره لجميع من دعا له أثناء مرضه.

وطمأن عبدالله جمهوره بخصوص حالته الصحية مؤكدا أنها مستقرة وبدأ يعود إلى طبيعته، مشددًا على أن هذه المحنة ما هي إلى منحة من الله عز وجل له.

ونعى خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جوده على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، الفنانة دلال عبدالعزيز، داعيًا الله تعالى أن يلهم ابنتيها دنيا وإيمي الصبر والسلوان.

وارتجل صلاح عبدالله خلال المداخلة شعرًا على الهواء بمناسبة فوز فريال أشرف لاعبة الكاراتيه بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد طوكيو، موضحًا أنها أول ذهبية من فترة طويلة جدًا خاصةً وأن الفائزة سيدة وعلى مستوى العرب جميعًا، متذكرًا أن آخر ميدالية ذهبية حصلت عليها مصر كانت قبل سنوات طويلة عن طريق اللاعب كرم جابر.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مرض صلاح عبد الله

وخرج الفنان صلاح عبد الله من المستشفى منذ ساعات قليلة بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة أسفرت عن إجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وكشف أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريح خاص، أن صلاح عبد الله يتمتع بصحة جيدة حاليا وحالته مستقرة للغاية.

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية منعته من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في أحد المشاهد.

عاش الفنان القدير صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث شارك في أكثر من عمل درامي منها، مسلسل «قصر النيل» للنجمة دينا الشربيني، ومسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا ومسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر، ومسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

تفاصيل أزمة صلاح عبد الله

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن تفاصيل وأسرار حياته الشخصية لأول مرة أثناء كواليس فترة مرضه في أبريل الماضي.

وأضاف عبد الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس "، أنه كان لديه الشعور أن سبب مرضه كان حسدا من بعض الأشخاص، موضحا أن كل من حوله كانوا يقومون دائما بإقناعه بذلك.

وأكد الفنان صلاح عبد الله، أنه قام بالعديد من الأعمال الفنية من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠، مشيرا إلى أنه يخاف كثيرا على زوجته من الحسد و إنها تقوم بتنبيهه من ذلك عندما يريد نشر صورة مع حفيده على مواقع التواصل الاجتماعي.