عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله يتحدث عن تطورات حالته الصحية

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

قال الفنان صلاح عبد الله إنه كان يشاهد أولمبياد طوكيو أثناء مرضه ويشجع ممثلي مصر في البطولة، موضحًا أنه دخل المستشفى لإجراء قسطرة في القلب، مقدمًا شكره لجميع من دعا له أثناء مرضه.

وطمأن عبدالله جمهوره بخصوص حالته الصحية مؤكدا أنها مستقرة وبدأ يعود إلى طبيعته، مشددًا على أن هذه المحنة ما هي إلى منحة من الله عز وجل له.

ونعى خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جوده على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، الفنانة دلال عبدالعزيز، داعيًا الله تعالى أن يلهم ابنتيها دنيا وإيمي الصبر والسلوان.

وارتجل صلاح عبدالله خلال المداخلة شعرًا على الهواء بمناسبة فوز فريال أشرف لاعبة الكاراتيه بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد طوكيو، موضحًا أنها أول ذهبية من فترة طويلة جدًا خاصةً وأن الفائزة سيدة وعلى مستوى العرب جميعًا، متذكرًا أن آخر ميدالية ذهبية حصلت عليها مصر كانت قبل سنوات طويلة عن طريق اللاعب كرم جابر. 

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا. 

مرض صلاح عبد الله 

وخرج الفنان صلاح عبد الله من المستشفى منذ ساعات قليلة بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة أسفرت عن إجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وكشف أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريح خاص، أن صلاح عبد الله يتمتع بصحة جيدة حاليا وحالته مستقرة للغاية.

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية منعته من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في أحد المشاهد.

عاش الفنان القدير صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث شارك في أكثر من عمل درامي منها، مسلسل «قصر النيل» للنجمة دينا الشربيني، ومسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا ومسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر، ومسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

خرج من المستشفى .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

بعد إصابة صلاح عبد الله .. نصائح بعد التعافي من الأزمات القلبية

تفاصيل أزمة صلاح عبد الله 

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن تفاصيل وأسرار حياته الشخصية لأول مرة أثناء كواليس فترة مرضه في أبريل الماضي.

وأضاف عبد الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج  "لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس "، أنه كان لديه الشعور أن سبب مرضه كان حسدا من بعض الأشخاص، موضحا أن كل من حوله كانوا يقومون دائما بإقناعه بذلك.

وأكد الفنان صلاح عبد الله، أنه قام بالعديد من الأعمال الفنية من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠، مشيرا إلى أنه يخاف كثيرا على زوجته من الحسد و إنها تقوم بتنبيهه من ذلك عندما يريد نشر صورة مع حفيده على مواقع التواصل الاجتماعي.

صلاح عبد الله اخبار صلاح عبد الله اعمال صلاح عبد الله مرض صلاح عبد الله دلال عبد العزيز

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يعلن تدشين خط أزياء: أسعى لتقديم منتجات مناسبة لجيل الشباب

بسبب دلال عبد العزيز.. قصة شائعات طاردت شمس البارودي وتصدرها التريند

الإنس والنمس يتصدر.. تعرف على إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى في يوم

محمد منير يحيى حفلاً فى الساحل الشمالى خلال أغسطس

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر: لا صحة لوجود سيطرة روسية على مطار الغردقة

شهب البرشاويات.. البحوث الفلكية: ظاهرة فريدة ترى بالعين المجردة الخميس المقبل

مسؤول عسكري ليبى: لا يمكن التفاوض مع متطرفين تحركهم جماعة الإخوان الإرهابية

طبيبة بريطانية تكشف عن أطعمة غير متوقعة لرفع المناعة

لو مطلقة إعرفى حقك.. 5 آلاف جنيه غرامة من الزوج المتهرب

إيجابي كورونا.. طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة "بدر بانون"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

فيديو

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ