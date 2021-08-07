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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة صلاح عبد الله .. نصائح بعد التعافي من الأزمات القلبية

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، و نستعرض خلال هذا التقرير مجموعة من المعلومات عن الأزمات القلبية وكيفية الوقاية منها.

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الصحة السعودية تكشف عن أعراض للنوبة القلبية وطرق الوقاية منها

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن أعراض الأزمات القلبية وهي كالأتي  

  • ألم أو عدم ارتياح في وسط الصدر.
  • ألم أو عدم ارتياح في الكتف اليسرى أو المرفقين أو الفك أو الظهر.
  • صعوبة في التنفس أو ضيق النفس.
  • غثيان ودوخة أو إغماء.
  • تعرق.
  • التقيؤ.

ويمكن الوقاية من أمراض القلب الوعائية من خلال 

  • الإقلاع عن التدخين.
  • عدم تعاطي الكحول.
  • المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.
  • ممارسة نشاط بدني بانتظام.
  • وتجنب ارتفاع السكري في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.

نصائح بعد الأزمة القلبية 

نستعرض نصائح يجب أن يتبعها المريض بعد الشفاء من النوبة القلبية وفقا لموقع familydoctor.

 توقف عن التدخين

 يعد استخدام التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، يضر بجدران الأوعية الدموية. للوقاية من وصول الدم والأكسجين إلى قلبك والأعضاء الأخرى، كما يمكن أن يسبب جلطات دموية قد تؤدي إلى نوبات قلبية.

تحكم في ضغط الدم

 يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الضغط على قلبك وأوعيتك الدموية، تحدث إلى طبيبك حول طرق إدارة ضغط الدم، يتضمن ذلك ممارسة الرياضة، والحفاظ على نظام غذائي منخفض الملح ، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. 

ممارسه الرياضة

يمكن لممارسة التمارين الهوائية المنتظمة أن تجعل قلبك أقوى، تشمل الأمثلة المشي والركض والجري وركوب الدراجات والسباحة، تساعد التمارين قلبك على ضخ الدم وتوصيل الأكسجين لجسمك، ولخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم، كما أنه يساعد في تخفيف التوتر، يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي على إنقاص الوزن، وزيادة الوزن عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، حيث يمكن أن يساعد فقدان 10٪ فقط من وزن الجسم في تقليل المخاطر.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب

 يؤثر الطعام الذي تتناوله على تدفق الدم، يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الغني بالدهون "السيئة" (الدهون المشبعة والمتحولة) في تراكم (الترسبات) في الشرايين، يبطئ البلاك أو يمنع تدفق الدم إلى قلبك وبمرور الوقت، يمكن أن يسد الشرايين ويمكن أن يتسبب في نوبة قلبية أو قصور في القلب، فيجب اضافة أضف الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة إلى نظامك الغذائي، مع تناول المزيد من الفواكه والخضروات، وقلل من تناول اللحوم الحمراء والمزيد من اللحوم والأسماك البيضاء. 

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