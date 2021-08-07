الأزمة القلبية.. تعرف على أسبابها ومؤشرات الإصابة بها

تحدث الأزمة القلبية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب وغالبًا ما يكون الانسداد عبارة عن تراكم للدهون والكوليسترول ومواد أخرى ، والتي تشكل طبقة في الشرايين التي تغذي القلب "الشرايين التاجية".

في بعض الأحيان ، يمكن أن تتمزق اللويحة وتشكل جلطة تمنع تدفق الدم، يمكن أن يؤدي تدفق الدم المتقطع إلى إتلاف أو تدمير جزء من عضلة القلب مما يحدث الأزمة القلبية .

يمكن أن تكون الأزمة القلبية ، التي تسمى أيضًا احتشاء عضلة القلب قاتلة لكن العلاج تحسن بشكل كبير على مر السنين،من الضروري الاتصال أو المساعدة الطبية الطارئة إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بنوبة قلبية.

أسباب النوبة القلبية

- تحتاج عضلة القلب إلى إمداد مستمر بالدم الغني بالأكسجين، توفر الشرايين التاجية للقلب هذا الإمداد الدموي المهم، إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي ، فإن هذه الشرايين تصبح ضيقة ولا يمكن للدم أن يتدفق كما ينبغي، عندما يتم حظر إمداد الدم لديك تصاب بأزمة قلبية.

- تتراكم الدهون والكالسيوم والبروتينات والخلايا الالتهابية في الشرايين لتكوين لويحات، تكون رواسب البلاك صلبة من الخارج وطرية من الداخل.

- عندما تكون اللويحة صلبة ، تتشقق القشرة الخارجية هذا يسمى تمزق، تأتي الصفائح الدموية (أشياء على شكل قرص في دمك تساعد على تجلط الدم) إلى المنطقة ، وتتكون جلطات دموية حول اللويحة، إذا كانت الجلطة الدموية تسد الشريان فإن عضلة القلب تصبح جائعة للأكسجين وسرعان ما تموت الخلايا العضلية مسببة ضررًا دائمًا.

- في حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب تشنج الشريان التاجي في حدوث أزمة قلبية أثناء هذا التشنج التاجي ، تقيد الشرايين أو تتشنج وتتقطع ، مما يؤدي إلى قطع إمداد الدم إلى عضلة القلب (نقص التروية) يمكن أن يحدث أثناء الراحة وحتى إذا لم تكن مصابًا بمرض خطير في الشريان التاجي.

يرسل كل شريان تاجي الدم إلى جزء مختلف من عضلة القلب، يعتمد مقدار تلف العضلات على حجم المنطقة التي يزودها الشريان المسدود ومقدار الوقت بين الهجوم والعلاج.

تبدأ عضلة القلب في التعافي بعد النوبة القلبية بفترة وجيزة، يستغرق هذا حوالي 8 أسابيع تمامًا مثل جرح الجلد ، تتشكل ندبة في المنطقة المتضررة، لكن النسيج الندبي الجديد لا يتحرك كما ينبغي، لذلك لا يستطيع القلب الضخ بنفس القدر بعد نوبة قلبية، مدى تأثر هذه القدرة على الضخ يعتمد على حجم وموقع الندبة.

أعراض الأزمة القلبية

تشمل علامات الأزمة القلبية وأعراضها الشائعة ما يلي:

-ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس بالضغط أو الألم في الصدر أو ذراعيك قد ينتشر إلى الرقبة أو فكك أو ظهرك

-غثيان أو عسر هضم أو حرقة أو ألم في البطن

-ضيق في التنفس

-عرق بارد

-إعياء

-الدوار أو الدوخة المفاجئة

تختلف أعراض الأزمة القلبية

ليس كل الأشخاص الذين يعانون من الأزمات القلبية لديهم نفس الأعراض أو لديهم نفس شدة الأعراض يعاني البعض من ألم خفيف، يعاني البعض الآخر من ألم أكثر حدة. بعض الأشخاص ليس لديهم أعراضبالنسبة للآخرين ، قد تكون العلامة الأولى هي السكتة القلبية المفاجئة ومع ذلك ، كلما زادت العلامات والأعراض لديك ، زادت فرصة إصابتك بنوبة قلبية.

تحدث بعض الأزمات القلبية فجأة ، لكن العديد من الأشخاص تظهر عليهم علامات وأعراض تحذيرية قبل ذلك بساعات أو أيام أو أسابيع، قد يكون التحذير الأول هو ألم الصدر المتكرر أو الضغط (الذبحة الصدرية) الذي ينجم عن النشاط ويخفف بالراحة، تحدث الذبحة الصدرية نتيجة انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

المصدر:mayoclinic.